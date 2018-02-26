كيف تمنع "واتساب" من استهلاك رصيد البيانات الخلوية؟

يستخدم الكثير من الأشخاص الهاتف الذكي لإرسال الملفات عبر #واتساب والتحقق من البريد الإلكتروني ومشاهدة الفيديو على يوتيوب، حيث إن لكل شخص احتياجاته المختلفة.

لكن يمكن لمقاطع الفيديو أن تستهلك الكثير من رصد #البيانات_الخلوية الخاصة بك قبل أن تكتشف ذلك. إليك كيفية منع واتساب من استهلاك البيانات الخلوية.

• بدايةً قم بفتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي.

• انقر على النقاط الثلاث الموجودة في أعلى يسار الشاشة.

• اختر "الإعدادات".

• قم بالضغط على خيار "استخدام البيانات والتخزين".

• انتقل إلى الخيار الثالث الذي يأتي بعنوان "أثناء التجوال".

• قم بتعطيل الخيارات التي ظهرت أمامك، أي "الصور" و"المقاطع الصوتية" و"مقاطع الفيديو" و"المستندات".

• أكد العملية السابقة عن طريقة النقر على زر "الموافقة".

• مرر للأسفل الآن وقم بتفعيل خيار "الاستخدام القليل للبيانات".

تهدف هذه الآلية لتعطيل #التحميل_التلقائي لأي نوع من الملفات، الصور والصوت والفيديو والمستندات، عند استخدام البيانات الخلوية، وسوف يؤدي ذلك إلى منع تحميل هذه الملفات من خلال خطة البيانات الخلوية.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد تقليل استخدام البيانات الخلوية أثناء المكالمات التي تجريها من خلال واتساب بحفظ البيانات، ولكن ذلك يعني أيضاً أن جودة المكالمة يمكن أن تعاني قليلاً.