مقارنة بين هاتفي سامسونغ Galaxy S9 و Galaxy S8

كشفت شركة #سامسونغ عن هاتفها Galaxy S9 الذي يحوي على خصائص مبتكرة جديدة تشمل وضعية تصوير مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة جداً، ورموز تعبيرية مخصصة لضمان عدم تفويت المستخدمين أي لحظة وتعزيز نمط حياتهم اليومية بهاتف فائق الذكاء.

وقال دي جي كوه، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة في شركة سامسونغ للإلكترونيات: "لقد تغيرت الطريقة التي نستخدم بها هواتفنا الذكية مع تطور أشكال التواصل والتعبير عن أنفسنا، حرصنا من خلال هاتف Galaxy S9 على إعادة صياغة مفهوم وخصائص الكاميرا في الهواتف الذكية".

وقد تم تصميم كاميرا Galaxy S9 مع أخذ تطلعات المستخدمين بعين الاعتبار، حيث تحتوي على حساس فائق السرعة بتقنية البيكسل المزدوج مع قوة معالجة سريعة ومخصصة ومساحة ذاكرة واسعة تتيح التقاط صور مذهلة لضمان توفير صور عالية الجودة.

إلا أن الهاتف أقرب إلى أن يكون توأم حقيقي لهاتف Galaxy S8 حيث يمكنك من خلال هذا الجدول الاطلاع على المواصفات التقنية لكل من الهاتفين.