فيسبوك تطلق مشروعا لمساعدة الصحف الأميركية المحلية

أعلنت شبكة " #فيسبوك"، الثلاثاء، عن دفع 3 ملايين دولار ضمن مشروع تجريبي لمساعدة #الصحف_الأميركية في زيادة عدد #الاشتراكات بنسخها الإلكترونية.

هذه الخطوة هي الأحدث في إطار مساعي الشبكة الإلكترونية العملاقة للتقليل من المخاوف التي يسوّق لها البعض بأنها ومنصات إلكترونية أخرى ألحقت أذى كبيرا بوسائل الإعلام الإخبارية من خلال الهيمنة على الإعلان عبر الإنترنت.

وأشار المسؤول في "فيسبوك" عن الشراكات مع وسائل الإعلام الإخبارية، كامبل براون، في بيان إلى أن مبادرة "مسرّع الاشتراكات بالأخبار المحلية" وهي جزء من مشروع "فيسبوك" الصحافي ستعمل مع مجموعة صغيرة من المؤسسات الإخبارية "لتحديد استراتيجيات من شأنها مساعدة الناشرين على إنشاء قاعدة زبائن إلكترونية على منصتنا وخارجها".

واتخذت "فيسبوك" أخيرا خطوات لمساعدة الناشرين في زيادة أعداد الاشتراكات المدفوعة مباشرة عبر الشبكة الاجتماعية، مستغنية عن الشروط الموضوعة سابقا بإرغام المؤسسات الصحافية على نشر مضامين مجانية من خلال روابط عبر "فيسبوك".

وتستند المبادرة الجديدة إلى هذه الجهود من خلال تقديم إرشادات للناشرين لمساعدتهم في جهودهم الرقمية.