هاتف ذكي مزود بالذكاء الاصطناعي.. جديد "إل جي"

أطلقت شركة "إل جي LG" إلكترونيكس لأول مرة في تاريخها أول هاتف نقال مزود بالذكاء الاصطناعي من فئة ThinQ يحمل اسم V30S هذا الأسبوع في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2018 المقام في برشلونة.

وطورت الشركة الجهاز الجديد بناء على منصة الهاتف الناجح "إل جي في 30" لكنها دمجت فيه التقنيات الجديدة للذكاء الاصطناعي، ليتضمن الجهاز الجديد V30S مجموعة أوسع من المزايا والوظائف التي تلبي تماماً احتياجات المستخدم اليوم وتلبي متطلباته وتتناغم مع سلوكه.

وأعلنت "إل جي" عن علامة ThinQ التجارية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2018 كي تميز جميع منتجاتها من الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية والخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، وتنطلق الشركة نحو هدف أن تصبح شركة المنتجات المزودة بالذكاء الاصطناعي المتمحور حول خدمة الإنسان وإعطاء الأولوية للمستهلكين أولًا، ولهذا قدمت ThinQ لتجعل من الذكاء الاصطناعي تقنية متوفرة للجميع دون أن تصيبهم بالنفور والرهبة.

انطلقت "إل جي" منذ أكثر من عام في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة والبديهية لتحسن المزايا والوظائف الأكثر استخداماً في الهواتف الذكية، حيث ركزت على دمجه في وظائف الكاميرا والتعرف على الكلام، فكانت النتيجة تقديم كاميرا بمزايا أكثر ذكاء وأسهل استخداماً بالاعتماد على "رؤية الذكاء الاصطناعي" وإمكانيات أوسع للتعرف على الأوامر المنطوقة عبر "صوت الذكاء الاصطناعي" في أحدث هواتف "إل جي" الذكية.

رؤية الذكاء الاصطناعي

وتشمل رؤية الذكاء الاصطناعي 3 مزايا جديدة في الكاميرا الذكية: "إيه آي كام" (كاميرا الذكاء الاصطناعي) و"كيولينز" (عدسات كيو) و"برايت مود" (الوضع الساطع) وتعمل هذه المزايا على أتمتة عملية التقاط الصور بالهاتف الذكي وتحسينها للمبتدئين والمتمرسين في التصوير على حد سواء.

صوت الذكاء الاصطناعي

تتيح هذه الميزة استخدام الذكاء الاصطناعي في تشغيل التطبيقات وتغيير الإعدادات عبر الأوامر الصوتية وحدها، وهي تعمل بالتكامل مع مساعد "غوغل"، وتغني قدرات الذكاء الاصطناعي في هاتف "إل جي" للتعرف على مجموعة حصرية من الأوامر عن الحاجة إلى البحث في خيارات القوائم وتتيح اختيار الوظائف المطلوبة مباشرة.

ذاكرة أكبر، سعة تخزين أوسع، ألوان أكثر

ينتقل الهاتف LG V30S إلى مستوى ريادة جديد تماماً بمجموعة من المزايا الجديدة التي تلبي احتياجات حتى أكثر العملاء تطلباً، فالجهاز يتضمن ذاكرة رام بسعة 6 غيغابايت تمكنه من تنفيذ تعدد المهام بسلاسة فائقة وأداء أسرع، أما سعة التخزين التي تبلغ 128 غيغابايت في V30S و256 غيغابايت في V30S+ فتتيح للعملاء سعة ضخمة، وحتى إن تطلبت احتياجات المستخدم في الحالات النادرة مزيداً من سعة التخزين فسيجد في الهاتف فتحة توسيع ذاكرة ميكرو إس دي بسعة تصل حتى 2 تيرابايت.