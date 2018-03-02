آبل تتصدر السوق العالمية للأكسسوارات الموصولة الفردية

سمحت مبيعات النسخة الأخيرة من #ساعة_آبل الموصولة نهاية العام 2017 للمجموعة الأميركية العملاقة في تصدر السوق العالمية للأكسسوارات الموصولة الفردية على ما أفادت شركة "آي دي سي" لدراسات السوق.

وباعت الشركة برئاسة تيم كوك والتي لا تصدر أي أرقام مبيعات في هذا الخصوص، حوالي 8 ملايين ساعة "آبل ووتش" في الربع الأخير من السنة الماضية أي 21% من المبيعات الإجمالية للأكسسوارات الفردية الموصولة من كل الأنواع (ساعات وأسوار رياضة وملابس ..) خلال تلك الفترة وفق "آي دي سي".

واستفادت الشركة من طرح نموذج " #آبل_ووتش_3 " الجديد في أيلول/سبتمبر الماضي.

وحلت منافستها الأميركية "فيتبيت" في المركز الثاني مع 14,2 % من السوق متقدمة على الصينية "شياومي" (13 %). وباعت "آبل" خلال العام 2017 بكامله 17,7 مليون ساعة موصولة في العالم تشكل 15,3 % من #سوق_الاكسسوارات_الموصولة التي يرتديها الشخص والمعروفة باسم "ويريبلز" على ما جاء في هذه الدراسة فيما حلت "شياومي" ثانية (13,6 %) و"فيتبيت" ثالثة (13و3 %).

وأوضح رامون ياماس مدير الأبحاث في "آي دي سي"، "يتواصل الإقبال على الساعات الموصولة وتحتل آبل موقعا وحيدا لاستقطاب الطلب".

وسجلت #السوق_العالمية_لاكسسوارات "ويريبلز" نموا نسبته 10,3 % خلال العام 2017 لتصل إلى 115,4 مليون اكسسوار مباع. وكانت السوق نمت بنسبة 27 % في العام 2016.