فيسبوك يتراجع عن فصل مستجدات الصفحة الرئيسية لقسمين

أنهى موقع #فيسبوك الخميس تجربة شملت ست دول لفصل المستجدات التي تستقبلها الصفحة الرئيسية للمستخدم إلى قسمين، أحدهما لمشاركات وصور العائلة والأصدقاء، والآخر للمواد التي تأتي من صفحات أخرى على "فيسبوك" يتابعها المستخدم مثل صفحات وسائل الإعلام والفرق الرياضية.

وأعلن آدم موسيري مدير قسم مستجدات صفحة #نيوز_فيد في فيسبوك أن الموقع قرر إنهاء التجربة والعودة لقسم واحد لكل المستجدات نظراً لأن المستخدمين الذين شملتهم التجربة قالوا للشركة في مسح إن لتغيير لم يرق لهم.

وبدأت التجربة في أكتوبر/تشرين الأول وشملت بوليفيا وكمبوديا وغواتيمالا وصربيا وسلوفاكيا وسريلانكا. وظهر تأثيرها سريعا على معدلات الزيارة والمشاهدة لمواقع وسائل إعلامية صغيرة على الإنترنت.

وكشف موسيري أن فيسبوك سيعدل الطريقة التي يختبر بها التغييرات في منتجاته بناءً على آراء من شملهم الاختبار دون أن يوضح كيف سيكون ذلك.