منافسة محتدمة بين سناب شات وفيسبوك على الفوز بالشباب!

يُقبل 78% من الشباب بين سن 18 و24 في الولايات المتحدة على استخدام تطبيق "سناب شات"، أي ما يقارب نسبة مستخدمي "فيسبوك" البالغة 80%، بحسب دراسة نشرها معهد "بيو".

وتتركّز شعبية "سناب شات" على من هم دون الثلاثين. وفيما يتفوّق "فيسبوك" على "سناب شات" في كل الفئات العمرية، تبيّن أن الفجوة تضيق في الفئة العمرية بين 18 عاماً و24 إلى 2%.

وفي آخر العام 2017، كان عدد المستخدمين اليوميين لتطبيق "سناب شات" 187 مليوناً في العالم، في ارتفاع بنسبة 18% في سنة واحدة، وتركّز 80 مليوناً منهم في أميركا الشمالية.

وكانت دراسة نشرتها مجموعة "إي ماركتر" المتخصصة في آخر أغسطس/آب الماضي، أظهرت أن عدد مستخدمي "سناب شات" بين سن 18 و24 (24 مليوناً و400 ألف مستخدم)، فاق عدد مستخدمي "فيسبوك" (23 مليونا و500 ألف). وسُجّل الأمر نفسه لدى من هم بين سن 12 و17.

وقدّرت "إي ماركتر" أن يستمّر هذا الاتجاه في العام 2018.

غير أن مجموعة "سناب" التي تدير التطبيق واجهت بعض الامتعاض من جانب من مستخدميها، وقد أُطلق نداء جمع مليوناً و200 ألف مستخدم لإعادة العمل بالنسخة القديمة من التطبيق، لكنها احتفظت بالنسخة الجديدة التي تفصل تماماً بين المحتويات الشخصية والإعلانات.

وهي تكبّدت في العام 2017 خسائر بقيمة 3 مليارات و400 مليون دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف رقم أعمالها، وقد أضعف ذلك موقعها في البورصة.

وفي 21 فبراير/شباط الماضي، أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيلي جينير أنها ستكفّ عن استخدام "سناب شات"، علماً أنها من أكثر الشخصيات تأثيراً فيه.

وفي اليوم نفسه، فقدت أسهم المجموعة 6% من قيمتها (1.3 مليار دولار)، لكن يبدو أن النجمة الشابة عادت عن قرارها ونشرت على التطبيق مقطعاً مصوراً لطفلتها حديثة الولادة.

من جهة أخرى، أظهرت الدراسة التي نشرها "بيو" أن استخدام "فيسبوك" آخذ في التراجع للمرة الأولى، مع انحسار نسبة مستخدميه من 79% إلى 76% في كل الفئات مجتمعة.

وقد أجريت هذه الدراسة بين الثالث والعاشر من يناير/كانون الثاني، وشملت عيّنة من البالغين عددهم 2002.