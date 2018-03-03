تعد درجة #علوم_الحاسب من أعلى درجات مؤسسات #التعليم_العالي في الوقت الراهن، فهي تمنح الخريجين فرصة كبيرة للعمل في شركات عالمية مثل #غوغل و#فيسبوك وآبل ومايكروسوفت وأمازون وغيرها الكثير من الشركات.

وبالاعتماد على التصنيف العالمي للجامعات لعام 2018، ألقينا نظرة على #الجامعات التي تتمتع بأعلى دورات علوم الحاسب ونظم المعلومات، حيث يمكنكم الاطلاع على تفاصيل الجامعات والمقارنة فيما بينها عن طريق زيارة topuniversities.

أفضل 30 جامعة لدراسة علوم الحاسب في العالم:

• معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "MIT".

• جامعة ستانفورد.

• جامعة كارنيجي ميلون.

• جامعة كاليفورنيا، بيركلي "UCB".

• جامعة كامبريدج.

• جامعة هارفارد.

• جامعة أكسفورد.

• جامعة برينستون.

• معهد زيورخ، المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا.

• جامعة سنغافورة الوطنية "NUS".

• جامعة تورنتو.

• جامعة لندن الإمبراطورية.

• جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس "UCLA".

• جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا.

• جامعة ملبورن.

• جامعة نانيانغ التكنولوجية، سنغافورة "NTU".

• جامعة بكين.

• جامعة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية "EPFL".

• جامعة واشنطن.

• جامعة تسينغ – هوا.

• معهد جورجيا للتكنولوجيا.

• معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا "Caltech".

• جامعة طوكيو.

• جامعة كولومبيا.

• جامعة كورنيل.

• جامعة هونغ كونغ.

• جامعة تكساس في أوستن.

• الجامعة الصينية في هونغ كونغ "CUHK".

• جامعة إدنبرة، اسكتلندا.

• جامعة إلينوي.