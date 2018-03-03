تعد درجة #علوم_الحاسب من أعلى درجات مؤسسات #التعليم_العالي في الوقت الراهن، فهي تمنح الخريجين فرصة كبيرة للعمل في شركات عالمية مثل #غوغل و#فيسبوك وآبل ومايكروسوفت وأمازون وغيرها الكثير من الشركات.
وبالاعتماد على التصنيف العالمي للجامعات لعام 2018، ألقينا نظرة على #الجامعات التي تتمتع بأعلى دورات علوم الحاسب ونظم المعلومات، حيث يمكنكم الاطلاع على تفاصيل الجامعات والمقارنة فيما بينها عن طريق زيارة topuniversities.
أفضل 30 جامعة لدراسة علوم الحاسب في العالم:
• معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "MIT".
• جامعة ستانفورد.
• جامعة كارنيجي ميلون.
• جامعة كاليفورنيا، بيركلي "UCB".
• جامعة كامبريدج.
• جامعة هارفارد.
• جامعة أكسفورد.
• جامعة برينستون.
• معهد زيورخ، المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا.
• جامعة سنغافورة الوطنية "NUS".
• جامعة تورنتو.
• جامعة لندن الإمبراطورية.
• جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس "UCLA".
• جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا.
• جامعة ملبورن.
• جامعة نانيانغ التكنولوجية، سنغافورة "NTU".
• جامعة بكين.
• جامعة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية "EPFL".
• جامعة واشنطن.
• جامعة تسينغ – هوا.
• معهد جورجيا للتكنولوجيا.
• معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا "Caltech".
• جامعة طوكيو.
• جامعة كولومبيا.
• جامعة كورنيل.
• جامعة هونغ كونغ.
• جامعة تكساس في أوستن.
• الجامعة الصينية في هونغ كونغ "CUHK".
• جامعة إدنبرة، اسكتلندا.
• جامعة إلينوي.