إقامة ليلة بفندق شهير في دبي مقابل like

احتفالاً بوصول عدد متابعيه على منصة #فيسبوك إلى مليون متابع، قرر منتجع أتلانتس النخلة في #دبي مكافأة متابعيه بإطلاق أول جناح فندقي للتواصل الاجتماعي في العالم، وسيتم دعوة متابعي حساب المنتجع على فيسبوك إلى حجز ليلة واحدة مجانًا في جناح التواصل الاجتماعي Atlantis Fan Suite الذي يتم افتتاحه في 18 مارس 2018 داخل المنتجع في دبي، وسيستمر المنتجع في استقبال الحجوزات حتى شهر ديسمبر 2018.

يوفر الجناح الفريد الواقع في الطابق التاسع عشر من البرج الشرقي للمنتجع إطلالات خلابة على جزيرة النخلة وهو مصمم خصيصًا ليناسب رغبات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وعند الوصول إلى الجناح، سيتمكن الضيف من الدخول إلى الجناح من خلال إدخال حسابه الخاص.

أما بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى القليل من المساعدة أثناء إقامتهم، يمكن للضيوف عمل “Poke” للمساعدين في المنتجع باستخدام نظام الاتصال الداخلي في الغرفة، ولأولئك الذين يرغبون في مشاركة كل لحظة من إقامتهم مع أصدقائهم وعائلتهم، يأتي هذا الجناح مع صالة بث مباشر خاصة، حيث يمكن للضيوف وضع هواتفهم في منصة مخصصة والاسترخاء على كرسي وكتابة رسائلهم.

كما يوجد أيضًا العديد من المميزات المذهلة داخل الجناح، مثل مرآة التواصل الاجتماعي داخل الحمام الموضوعة في مكان مميز لمراسلة الأصدقاء، حيث يمكن وضع مستحضرات التجميل وغيرها من الأدوات الخاصة في أوعية تحمل شعارات التواصل الاجتماعي الجذابة.

بالإضافة إلى الإقامة المجانية، سيتلقى جميع ضيوف جناح “Atlantis Fan Suite” مجموعة من وسائل الراحة والتجارب الهامة الأخرى بما في ذلك الدخول المجاني غير المحدود إلى حوض الحجرات المفقودة ومدينة “أكوافنتشر” المائية التي تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط.

كما سيتمتع الضيوف بالمزايا التي يقدمها نادي إمبيريـال بقيمة 3000 درهم إماراتي في اليوم، بما في ذلك تسجيل الوصول لكبار الشخصيات، ووجبة الإفطار، والدخول إلى صالات نادي إمبيريـال لتناول شاي الظهيرة يومياً والاستمتاع بالمشروبات والمقبلات المسائية، فضلاً عن خدمة المساعدة الشخصية “الكونسيرج”، والاستخدام الحصري لشاطئ نادي “إمبيريـال”.

وتقول “رافيني بيريرا”، نائب الرئيس الأول للتسويق والمبيعات والعلاقات العامة في أتلانتس النخلة: “لقد كان تحقيق الرقم مليون في عدد المتابعين على فيسبوك بمثابة إنجاز مذهل، وشعرنا أن الوقت قد حان لنشكر جميع متابعينا على دعمهم المتواصل ومشاركتهم معنا على مر السنين، وتتلقى منصات التواصل الاجتماعي في أتلانتس النخلة ما يقارب 2500 مشاركة في المتوسط أسبوعياً كما يقوم حوالي 147762 متابع باستخدام #Atlantisthepalm كل يوم، بجانب مجموعة متنوعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تصور كل جزء من منتجعنا بطرق جميلة ومبتكرة، ونأمل أن يستمتع جمهورنا بجناح “Atlantis Fan Suite” بقدر ما استمتعنا بمشاركاتهم ودعمهم المستمر”.

وكان أتلانتس النخلة حاضراً بقوة على واجهة منصات التواصل الاجتماعي في 2017، فالمنتجع الذي يقع على قمة جزيرة النخلة في دبي حاز على لقب أكثر فندق تم نشر صوره على منصة إنستاجرام في دبي والشرق الأوسط، ورابع أكثر الفنادق على المستوى العالمي، ففي المتوسط يتلقى المنتجع 350 صورة على #إنستاغرام يومياً، و4500 منشن على فيسبوك وإنستاجرام كل يوم، و147762 استخدام #Atlantisthepalm

وفيما يلي أكثر 10 دول تفاعلاً مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي للمنتجع على مستوى العالم: الإمارات والهند وباكستان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومصر والسعودية وأستراليا والفليبين وألمانيا.

ولحجز إقامة في جناح "Atlantis Fan Suite"، يمكن لعشاق فيسبوك زيارة www.atlantisfansuite.com من 1 مارس الجاري، ويجب على جميع الراغبين أن يكونوا من محبي صفحة أتلانتس النخلة على فيسبوك ليكونوا مؤهلين لحجز إقامة مجانية في الجناح.