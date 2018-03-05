بطارية تعمل بالفضاء و70 درجة تحت الصفر

ابتكر فريق من الباحثين في #الصين بطارية جديدة تتكون من أقطاب مصنوعة من مكونات عضوية، يمكنها أن تعمل في ظل درجات حرارة تبلغ 70 درجة تحت الصفر، وهي درجة حرارة تقل بفارق كبير عن الدرجات المعتادة التي تفقد فيها بطاريات أيونات الليثيوم القدرة على العمل.

ومن الممكن أن تساعد هذه البطاريات الجديدة في تطوير تقنيات لتوليد الطاقة في درجات حرارة فائقة البرودة مثل الفضاء الخارجي أو المناطق القطبية.

ورغم أن البطاريات يمكنها العمل في درجات الحرارة الباردة نسبيا، إلا أن لها بعض الحدود فيما يتعلق بتوليد الطاقة، حيث إن معظم البطاريات تعمل بخمسين في المائة من طاقتها في درجات حرارة تبلغ عشرين درجة مئوية تحت الصفر، وتنخفض هذه النسبة إلى 12 بالمئة عندما تنخفض الحرارة إلى أٌقل من أربعين درجة تحت الصفر.

ولكن فريق الباحثين الصيني توصل إلى تصميم جديد للبطاريات الجديدة يتيح لها العمل في درجات، الحرارة التي تتوقف فيها البطاريات الأخرى التقليدية عن العمل.