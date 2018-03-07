استكشف الموسيقى مع صانع الأغاني من "غوغل"

تتيح "غوغل" للمستخدمين إمكانية صنع الموسيقى الخاصة بكل سهولة، حيث بات بإمكان المستخدمين استكشاف الموسيقى واتصالها بالعلوم والرياضيات والفن وغير ذلك الكثير.

وأضافت "غوغل" تجربة جديدة إلى موقع الويب Chrome Music Lab، حيث أصبح بإمكان جميع المستخدمين إنشاء المقطوعات الموسيقية دون إنشاء حساب أو تسجيل الدخول.

ويضم الموقع 13 تبويباً يمكن للمستخدمين الاستفادة منها في صناعة المقطوعات الموسيقية التي يريدونها، وهي:

• صانع الأغاني.

• الإيقاع.

• الصورة الطيفية.

• نغمات متآلفة.

• الموجات الصوتية.

• صوت تتابعي.

• كاندينسكي.

• مؤلف الألحان.

• قرص دوار للصوت.

• النغمات المتوافقة.

• لفافة البيانو.

• التذبذب.

• أوتار.

وبمجرد الدخول إلى صانع الأغاني بإمكان المستخدمين البدء بإنشاء المقطوعة التي يريدونها، وذلك عن طريق رسم بياني بسيط جداً، وبإمكان جميع المستخدمين عبر الهواتف الذكية أو الحاسب القيام بإنشاء المقطوعات الموسيقية.