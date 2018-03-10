يوتيوب لا يعمل.. إليك كيفية إصلاحه على أجهزة أندرويد

يعتبر يوتيوب أكبر منصة لمشاهدة الفيديو عبر الإنترنت في العالم، حيث يزوره أكثر من 1.5 مليار مستخدم شهريًا، ويتم تحميل ما يقرب من 400 ساعة من المحتوى كل دقيقة، كما يتم مشاهدة أكثر من مليار ساعة من مقاطع الفيديو يوميًا، لذا ماذا تفعل عندما تكتشف أن يوتيوب لا يعمل؟

قم بإعادة تشغيل الهاتف

يتم إصلاح العديد من المشاكل المتعلقة بالهواتف الذكية من خلال إعادة التشغيل، حيث تؤدي هذه العملية إلى إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية، والتي قد تسبب المشكلات التي تواجهها.

إنه حل سهل وسريع لا يستغرق سوى دقيقة أو نحو ذلك، وإذا وجدت أن يوتيوب لا يعمل، فما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على زر التشغيل على جهازك، والنقر على خيار إعادة التشغيل الذي يظهر على الشاشة، وبعد تشغيل الهاتف الذكي، افتح تطبيق يوتيوب وتحقق مما إذا كان قد تم حل المشكلة.

تحقق من اتصال الإنترنت الخاص بك

قد يرجع سبب عدم تشغيل مقاطع الفيديو على يوتيوب إلى مشكلات في الاتصال، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو التحقق من ما إذا كنت متصلاً بالإنترنت أم لا.

قم بتحديث نظام التشغيل

قد تملك فرصة صغيرة لإصلاح يوتيوب من خلال تحديث النظام، حيث يجب عليك فتح قائمة الإعدادات على جهازك، واختيار تحديثات النظام، ثم قم بتنزيل التحديث إذا كان متاحًا.

ضع في اعتبارك أنه استنادًا إلى جهازك، قد تكون تحديثات النظام موجودة ضمن خيار حول الهاتف في قائمة الإعدادات.

مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق والبيانات

الإصلاح التالي في هذه القائمة هو مسح ذاكرة التخزين المؤقت وبيانات يوتيوب، حيث يتوجب عليك فتح قائمة الإعدادات على جهازك، والنقر على التطبيقات، وتحديد يوتيوب.

أما الخطوة التي تليها هي اختيار التخزين، حيث سوف يظهر لك خيارين، مسح البيانات ومسح ذاكرة التخزين المؤقت.

امسح ذاكرة التخزين المؤقت أولاً وتحقق مما إذا كان يوتيوب يعمل الآن كما ينبغي، إذا لم يحدث ذلك، فارجع إلى بياناتك وأزلها أيضًا لمعرفة ما إذا كان ذلك يحل المشكلة أم لا.

تحقق من إعدادات التاريخ والوقت

على الرغم من أن ذلك يبدو غريباً، إلا أن إعدادات التاريخ والوقت قد تكون السبب في المشكلات المتعلقة في يوتيوب،حيث قد تواجه خوادم جوجل مشكلة في المزامنة معها إذا لم تضبطها بشكل صحيح.

تحديث تطبيق يوتيوب

آخر شيء يمكنك تجربته إذا رأيت أن يوتيوب لا يعمل هو تحديث التطبيق على جهازك، وللتحقق مما إذا كان هناك تحديث متوفر، افتح تطبيق متجر جوجل بلاي، وحدد خيار تطبيقاتي وألعابي من القائمة، وتحقق مما إذا كان يوتيوب موجودًا في قائمة التحديثات.