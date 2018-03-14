يوتيوب يغير ألوانه.. إنه "الوضع الداكن"

أضاف يوتيوب، الثلاثاء، بشكل رسمي ميزة مظهر الألوان الداكنة لتطبيقاته على الهواتف الذكية، وبدءًا من اليوم أصبح بإمكان مستخدمي نظام iOS تنشيط المظهر الجديد، وذلك عن طريق النقر على رمز الحساب ثم الانتقال إلى الإعدادات بعد ذلك تحديد المظهر الداكن.

وقد أضاف يوتيوب سابقًا الوضع الداكن إلى موقعه على سطح المكتب في العام الماضي، وتقول الشركة منذ ذلك الحين، إنها أصبحت واحدة من أكثر الميزات المطلوبة لتطبيقاتها على الهواتف الذكية، وكما يوحي الاسم يعكس الوضع الداكن بعض الألوان على واجهة المستخدم، ويقوم بتبديل الخلفية البيضاء وجلب نمط أكثر سينمائية.

الجدير بالذكر أن الوضع الجديد بدأ بالوصول اليوم تدريجيا لجميع مستخدمي نظام iOS، وسوف يحصل مستخدمو نظام أندرويد على الميزة الجديدة في وقت قريب جدا.