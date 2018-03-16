خاصية حماية جديدة تطلقها "فيسبوك" لمستخدميها بمصر

أعلنت شركة "فيسبوك"، الخميس، عن إتاحة خاصية حماية وتصميم صور الحسابات الشخصية في #مصر والتي من شأنها تمكين المستخدمين من التحكم أكثر بالطريقة التي يتفاعل بها الآخرون مع صورة حسابهم الشخصي وتجعلهم يتحكمون بشكل أكبر بتجربتهم كما تساعدهم على البقاء بأمان وهم يستخدمون الإنترنت.

ستظهر صورة #الحساب_الشخصي المحمية بإطار وقائي باللون الأزرق يحيط صور الحساب الحالية والذي سيقوم عند إضافته بالآتي:

*لن يتمكن الآخرون من استخدام #فيسبوك لتنزيل أو مشاركة أو إرسال صورة الحساب الخاصة بك في رسالة.

*لن يتمكن الأشخاص غير الأصدقاء على فيسبوك من ذكر أي شخص بما في ذلك أنفسهم في صورة الحساب الشخصي الخاصة بك.

*منع الآخرين من التقاط صور شاشة لصورة حسابك الشخصي على فيسبوك، وهي الخاصية التي تتوفر حالياً على أجهزة هواتف الأندرويد.

*إظهار إطار وقائي باللون الأزرق حول صورة الحساب الشخصي كوسيلة حماية مرئية.

وسيبدأ مستخدمو "فيسبوك" برؤية دليل مفصل خطوة بخطوة يمكنهم من إضافة حماية اختيارية لصورة الحساب الشخصي، وسوف يتمكنون من النفاذ إلى الخاصية الجديدة عبر الإنترنت ونظام #أندرويد وMTouch وMBasic وFBLite.

والجدير بالذكر أن خاصية حماية صورة الحساب الشخصي أصبحت متاحة حالياً في الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا.