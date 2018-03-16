هذه نصائح غالاكسي إس 9 لبطارية أفضل!

كشفت شركة #سامسونغ عن هاتفيها غالاكسي إس 9 والنسخة بلس منه، حيث تم تصميمهما لتميكن المستهلكين من التعبير عن أنفسهم بطرق أكثر ذكاءً من خلال الصور والفيديوهات والرموز التعبيرية الفريدة.

كما يتميز الهاتفان الجديدان باحتوائهما على الكاميرا الأكثر تقدماً من سامسونغ، حيث تم تصميمها مع عدسات بفتحة مزدوجة جديدة لتوفير تجربة تصوير مثالية حتى في بيئات الضوء المنخفض.

ومع الدخول قليلاً في لوحة الإعدادات الخاصة بهاتف غالاكسي إس 9 والاستفادة من بعض المزايا الأخرى، يمكنكم الحصول على عمر #بطارية أفضل للهاتف.

5 نصائح وحيل لتحسين عمر البطارية لهاتف غالاكسي إس 9:

1 - تعطيل العرض دائماً

في الواقع إن شاشة العرض دائماً ملائمة للتحقق بسرعة من الوقت أو عرض الإخطارات، في حين تقوم سامسونغ بكل ما في وسعها للحد من كمية البطارية التي تستهلكها، حيث يمكنك تعطيل هذه الخاصية من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم التوجه إلى قفل الشاشة والأمان ثم قم بتعطيل شاشة العرض دائماً.

2 - دقة الشاشة

لدى سامسونغ ثلاثة إعدادات مختلفة لدقة الشاشة، اثنان من هذه الإعدادات سوف توفر عمر البطارية، ولفعل ذلك إذهب إلى الإعدادات ثم قم باختيار العرض، بعدها توجه إلى دقة الشاشة ومن هنا يمكنك الاختيار بين:

FHD+ 2220×1080

HD+ 1480×729

ثم قم بالضغط على تطبيق.

3 - التطبيقات

لدى غالاكسي إس 9 أدوات لمراقبة التطبيقات التي تعمل في الخلفية وتستخدم البطارية، حيث يمكنك استخدام أداة صيانة الأجهزة بعدة طرق مختلفة.

الطريقة الأولى التي يمكنك اتباعها: اتجه إلى الإعدادات ثم قم باختيار صيانة الجهاز بعدها قم بالنقر على تحسين، سيبحث الهاتف تلقائياً عن التطبيقات التي يمكنه إغلاقها وإخلاء مساحة تخزينية إضافية.

الطريقة الثانية: في قسم صيانة الجهاز حدد البطارية في الزاوية السفلية اليسرى، وإذا وجدت أن جيميل موجود في هذه القائمة وكنت تعتمد على الوصول السريع إلى بريدك الإلكتروني، سيقترح قسم يسمى مراقبة قوة التطبيقات التي يمكنك وضعها في وضع السكون، مما يمنع التطبيقات من استخدام البطارية من خلال التشغيل في الخلفية حتى المرة التالية التي تفتح فيها التطبيق.

ضع في اعتبارك أن وضع أي تطبيق قد يمنعه من تلقي تنبيه أو إشعار، لذلك إذا وجدت أن جيميل موجود في هذه القائمة وتعتمد على الوصول السريع إلى بريدك الإلكتروني ، فمن المستحسن إلغاء تحديد المربع بجوار جيميل والسماح بتشغيله في الخلفية، قم بالنقر على حفظ الطاقة بعد النظر إلى القائمة وإزالة أي تطبيقات لا تريد وضعها في وضع السكون.

وأخيراً، إذا قمت بالتمرير إلى الجزء السفلي من قسم البطارية، فسوف تجد خيارات لوضع قائمة بالتطبيقات في وضع السكون عندما تكون في الخلفية من خلال تحديد خيار التطبيقات دائماً للنوم.

4 - تقصير مهلة الشاشة

كلما زادت إضاءة الشاشة على أي هاتف، كلما زاد استهلاك البطارية، وفي محاولة لزيادة عمر البطارية، اضبط ميزة انقضاء الوقت على الشاشة على أقل إعداد لها، وذلك من خلال الاتجاه إلى الإعدادات ثم العرض بعد ذلك انقر على مهلة الشاشة واختر أقصر مدة.

5 - سطوع الشاشة

الشاشة الأكثر سطوعاً تستهلك بطارية أكثر، فيجب عليك التقليل من سطوع الشاشة، وذلك عن طريق تعطيل السطوع التلقائي من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم إلى الشاشة بعدها قم بتعيين السطوع التلقائي على إيقاف التشغيل.