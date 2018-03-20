هكذا تمنع التطبيقات على "فيسبوك" من الوصول لبياناتك

يجعل تسجيل الدخول إلى منصة "فيسبوك" شعوراً كأنه أقل صعوبة في تسجيل الدخول إلى التطبيقات والألعاب والخدمات الأخرى، ولكن عند استخدام التطبيق في تسجيل الدخول، يمنح هذه التطبيقات الوصول إلى الكثير من بياناتك، كما يمنح تلك التطبيقات إمكانية الوصول إلى تاريخ أصدقائك.

لمنع ذلك يجب عليك منع هذه التطبيقات من الوصول إلى حسابك، إذا فات الأوان لفعل ذلك، عليك حذفها حتى لا يتمكنوا من الاستمرار في الوصول إليها.

كيفية إبطال أذونات التطبيقات على هواتف آيفون

• اتجه إلى تطبيق "فيسبوك".

• اضغط على أيقونة القائمة.

• انقر على الإعدادات.

• اضغط على إعدادات الحساب.

• انقر على التطبيقات.

• لمنع أي تطبيق أو موقع من الوصول إلى بياناتك:

1. اضغط على تسجيل الدخول بحساب "فيسبوك".

2. انقر على التطبيق أو الموقع الذي تريد إزالته.

3. انقر على إزالة التطبيق في الأسفل.

• لإزالة التطبيقات الفردية:

1. اضغط على تسجيل الدخول مع "فيسبوك".

2. انقر على التطبيق الذي تريد إزالته.

3. انقر على إزالة التطبيق.

كيفية إبطال أذونات التطبيقات على هواتف أندرويد

• قم بفتح تطبيق "فيسبوك".

• انقر على أيقونة القائمة.

• اتجه إلى قسم الإعدادات.

• قم باختيار إعدادات الحساب.

• مرر للأسفل وقم باختيار التطبيقات.

• لمنع أي تطبيق أو موقع من الوصول إلى بياناتك:

1. اضغط على تسجيل الدخول بحساب "فيسبوك".

2. انقر على التطبيق أو الموقع الذي تريد إزالته.

3. مرر للأسفل وانقر على إزالة التطبيق.

4. الآن قم بالضغط على إزالة.