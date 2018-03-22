بعد "فضيحة" فيسبوك.. الاتحاد الأوروبي ينذر

حذرت مفوضة العدل في #الاتحاد_الأوروبي فيرا جوروفا من أن فضيحة مستقبلية مماثلة لتلك التي وقع فيها #فيسبوك قد تكون "مكلفة" بعد شهر أيار/مايو عندما تدخل لائحة أوروبية جديدة بشأن حماية البيانات الشخصية حيز التنفيذ.

ويواجه فيسبوك خضة منذ فضيحة جمع "كامبريدج اناليتيكا" بيانات المستخدمين الشخصية، واختراق خصوصيتهم من أجل تطوير برمجية تتيح التكهن والتأثير على صوت الناخبين، وذلك بهدف إمالة الكفة إلى حملة دونالد #ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2016.

وقالت يوروفا المسؤولة عن حماية #المستخدمين والبيانات الشخصية، بعد زيارة لها إلى واشنطن التقت خلالها وزراء ونوابا أميركيين إنه "إذا أقدمت شركة على فعل هذا في أوروبا بعد أيار/مايو 2018، فمن المرجح أن يتم فرض عقوبات صارمة" بحقها، بحسب فرانس برس.

في 25 أيار/مايو، ستدخل لائحة عامة تختص بحماية البيانات الشخصية حيز التطبيق في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيعزز حماية بيانات المواطنين الأوروبيين.