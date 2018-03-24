500 مهنة في خدمتك من هذا التطبيق!

تتزايد الاحتياجات يوميا لموفري خدمات منزلية حسب الطلب كل ساعة، وبطبيعة الأحوال في معظم البلدان هناك نقص كبير في موفري الخدمة المهرة أو في وسائل الوصول إلى هؤلاء بسهولة.

وتشهد الساحة حاليا بالولايات المتحدة منافسة قوية بين شركات توفير الخدمات المنزلية المتنوعة حسب الطلب، والتي تستخدم التطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت والهواتف الذكية لطلب الخدمة، في إطار الحلول المبتكرة لحل هذه المشكلة.

تطبيق روميو

من المقرر أن تطلق شركة Romio، ومقرها مانهاتن في #نيويورك، تطبيق جديد يوفر قوائم في أكثر من 500 مهنة – بداية من حراس المنازل وأخصائيات التوليد إلى السباكين، مرورا بميكانيكيي السيارات، ووكلاء العقارات، ووصولا حتى مدربي الكلاب.

فريق عمل قوي

وتقول الشركة إن تطبيقها يضم بيانات لأكثر من 4500 مزوّد خدمة ومهنة جاهز لأداء الخدمات عبر 5 أقسام بحسب التخصصات والأغراض.

ومن المرجح أن هذا الزخم سيساعد شركة Romio، الوافد الجديد في هذا المجال، على الصمود والسعي للتفوق على منافسيها الراسخين مثل Handy و Angie’s List و HomeAdvisor و TaskRabbit و EZBZ.

تضم شركة Romio 33 موظفاً بدوام كامل بمقرها، الذي يتسع لأكثر من 100 خبير، يقودهم مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي طارق سانسال. وإلى جانب مؤسس الشركة، الذي يتمتع بخبرة جيدة في مجال التطبيقات والتوظيف حيث سبق أن أطلق خدمة Targetjobs، يوجد عدد من الداعمين الرئيسيين للتطبيق، بينهم مستثمر Amazon، بوب جيلفوند.

تلافي السلبيات

وتحاول شركة Romio حل بعض المشاكل التي تصادفها تطبيقات مزودي الخدمات المنزلية السابقة عن طريق توفير ميزة توصية الخبراء لترشيح من يقدم الخدمة المطلوبة.

ويقول سانسال: "مع كل هذه التطبيقات (المزودة بالخدمات) الأخرى، فلا يمكن معرفة من يقف وراء هذه التوصيات".

ويوضح سانسال أن تطبيق روميو يكتسب الثقة في خدماته عن طريق الاعتماد على ميزة توصيات الخبراء في مختلف المجالات، فعلى سبيل المثال، إذا احتاجت أسرة "إلى جليسة أطفال فستحصل على توصية من بيث فيلدمان، وهو خبير مشهور في الأبوة والأمومة. وتفتقر باقي التطبيقات لهذه الميزة".

مزيد من المكاسب

ويتم تحصيل رسوم حجز بنسبة 15% عند استخدام مزودي الخدمات للتطبيق Romio، يحصل منها الخبير، الذي يقدم التوصية والترشيح للخدمة المطلوبة على نسبة 5%. وتوضح شركة Romio أن مفهوم شبكة الإحالة والترشيح سيؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات، كما سيساعد مزودي الخدمات على تحقيق مزيد من المكاسب والأرباح.

ضمان الولاء

وفي نفس الوقت، تضمن قواعد استخدام تطبيق Romio التأكد من استمرار ولاء مزودي الخدمة للتطبيق وعدم التعامل مع العملاء بشكل مستقل عنه. كما يضمن التطبيق إضافة إلى ولاء مزودي الخدمة وثقة العملاء تحقيق مزيد من المكاسب لكافة الأطراف وحل مشكلة مؤرقة مع ضمان عدم التعرض لمصير Homejoy، التي تعرضت للإفلاس بسبب لجوء مزودي الخدمات للتواصل مع العملاء مباشرة بعيدا عن الشركة.