ألعاب جديدة من HTC Vive تجسد أكثر فيلم منتظر في العالم

ينتظر عشاق أفلام الخيال العلمي في 29 من شهر مارس الجاري باهتمام فيلم الأكشن والواقع الافتراضي الجديد "Ready Player One" الذي أخرجه المخرج الشهير ستيفن سبيلبرغ، وحاز الفيلم إشادة النقاد الذين وصفوه بالفيلم المذهل، خاصةً بسبب التصوير السينمائي والمؤثرات التصويرية التي أخذتهم في عالم الواقع الافتراضي.

وفي هذا الإطار، أقدمت HTC VIVE العاملة في مجال الواقع الافتراضي، عبر أحد أذرعها المعنية بتطوير المحتوى Vive Studios، على تطوير 8 ألعاب واقع افتراضي تجسد محطات متنوعة من هذا الفيلم المشوق.

كما تعاونت الشركة مع عدد من المطورين المرموقين حول العالم لإعداد محتوى هذه الألعاب الجديدة، والتي ستتاح لعشاق ألعاب الواقع الافتراضي مجانا.