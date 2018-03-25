هكذا تصنع أرشيف بياناتك على فيسبوك

قد تتساءل ما الذي تعرفه بالضبط عني منصة #فيسبوك من ملفي الشخصي؟ بالتأكيد يمكنك الاطلاع على ملفك الشخصي على الإنترنت، لكن ذلك لا يخبرك القصة بأكملها، وإحدى الطرق لمعرفة ما لدى المنصة هو تنزيل بيانات فيسبوك الخاصة بك.

إن القدرة على تنزيل بيانات فيسبوك ليست جديدة حقاً، ولكن لا يعرف العديد من المستخدمين أنه يمكنك فعل ذلك، ولن يستغرق الأمر سوى بضع دقائق.

خطوات تنزيل بيانات فيسبوك الخاصة بك

• انتقل إلى صفحتك على فيسبوك، وانقر على السهم الذي يشير لأسفل في الزاوية اليسرى العليا من الصفحة، وهو موجود بجانب رمز المساعدة السريعة"، ثم اضغط على الإعدادات.

• اذهب إلى إعدادات الحساب العامة "يجب أن تذهب إلى هناك بشكل افتراضي بعد اتباع الخطوة الأولى"، أسفل القائمة التي تتضمن اسمك واسم المستخدم وغير ذلك، ابحث عن الرابط الذي يحمل عبارة "تنزيل نسخة من بياناتك على فيسبوك"، انقر فوقه.

• ستظهر الصفحة التالية التي تظهر بعنوان "تنزيل معلوماتك"، انقر فوق خيار بدء الأرشفة، بعد ذلك ستشاهد إشعاراً مفاده أن الأمر قد يستغرق بضع دقائق لإنشاء أرشيفك.

• تحقق من بريدك الإلكتروني للحصول على إشعار التنزيل، سيكون لديك رابط تحتاج إلى النقر عليه، وذلك للمساعدة في التأكد من أن طلب البيانات شرعي.

• بعد النقر على الرابط في البريد الإلكتروني، سيعود متصفحك إلى صفحة "تنزيل معلوماتك" على فيسبوك، لكن يوجد الآن رابط "تنزيل الأرشيف"، انقر فوقه لبدء عملية التنزيل.

• ستظهر نافذة منبثقة تطلب منك كلمة مرور فيسبوك. أدخل كلمة المرور وانقر فوق إرسال للمتابعة.

• سيبدأ التنزيل الآن، ويختلف حجم الملف حسب كمية المعلومات التي قمت بوضعها في فيسبوك، فكلما كنت أكثر نشاطاً زاد حجم الملف.

كيف تقرأ بياناتك على فيسبوك؟

توفر منصة فيسبوك بياناتك كموقع إلكتروني مصغر محلي، جميع الملفات موجودة في مجلد، وفي حالة فتح المجلد، سترى ملف index.htm. قم بفتحه.

الصفحة الأولى التي تفتح هي صفحة ملفك الشخصي، والتي تمنحك ملخصاً لمعلوماتك الشخصية على المنصة، انقر على أي من الروابط أسفل صورة ملفك الشخصي لمعرفة ما هو آخر في بيانات فيسبوك.

بعض نقاط الاهتمام التي قد ترغب في التحقق منها عاجلاً وليس آجلاً:

• الرسائل: تحتوي الرسائل على سجل بجميع رسائل مسنجر التي تلقيتها من قبل، حتى التي لم تقم بالرد عليها.

• الأمن: يعرض الأمن في الفيسبوك.

• الإعلانات: تُظهر الإعلانات "إعلانات فيسبوك" التي نقرت عليها والمعلنين الذين لديهم معلومات الاتصال بك.

• التطبيقات: تعرض قائمة بما تستخدمه التطبيقات والخدمات بالتزامن مع فيسبوك.

إذا كنت ترى المعلومات التي تريد تغييرها أو التخلص منها، فلا يمكنك تعديل أي من هذه المعلومات من خلال الأرشيف، يجب عليك القيام بذلك من خلال حسابك على فيسبوك.