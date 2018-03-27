هكذا انتهكت "فيسبوك" خصوصيتك.. عبر هاتفك الأندرويد

في فضيحة جديدة، اعترفت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها تسجل كافة مكالمات ورسائل مستخدمي الشبكة والماسنجر الخاص بها عبر هواتفهم الجوالة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".

الاعتراف الجديد فاقم أزمة انتهاك الخصوصية التي تعصف بالشبكة العملاقة منذ الكشف عن تسريب بيانات 50 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، عبر طرف ثالث، إلى شركة "كمبريدج أناليتيكا" اللندنية التي تعاونت مع الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عام 2016.

وأكدت "فيسبوك"، الأحد، أنها تحتفظ بسجلات المكالمات والرسائل النصية للملايين من الأشخاص الذين يدخلون إلى الشبكة عبر هواتفهم بنظام أندرويد، ويستخدمون تطبيق التراسل الشهير للشبكة "ماسينجر فيسبوك"، نقلا عن موقع شبكة "إن بي سي".

والقصة وراء هذا الاعتراف، هو المطور دايلن ماكاي، الذي سارع، مثل ملايين انتابهم القلق على بياناتهم الشخصية، إلى تحميل ملف بياناته الخاص على "فيسبوك".

واكتشف ماكاي المفاجأة، وهي أن الملف يتضمن سجلا شاملا لكافة المكالمات والرسائل التي أرسلها أو تلقاها، وتحديدا توقيت الاتصال والشخص المستهدف ومدة الاتصال.

وزادت صدمة ماكاي أن هذه المكالمات والرسائل النصية لم ترسل من خلال أي تطبيق تابع لشبكة "فيسبوك"، بل أجريت من هاتفه مباشرة.

وسارع المطور إلى نشر تغريدة، الأربعاء، تتضمن ملفاً مضغوطا لبياناته على "فيسبوك"، يتضمن كافة اتصالاته ورسائله وتوقيتاتها ومدتها والأشخاص الذين اتصل بهم أو تلقى منهم الاتصالات.

وانتشرت التغريدة، وسارع الملايين إلى تحميل ملفاتهم الخاصة على "فيسبوك"، واكتشفوا أن "فيسبوك" تتجسس عليهم.

واضطرت "فيسبوك"، التي تواجه تحقيقات حول انتهاك الخصوصية، إلى الاعتراف بأنها تسجل تاريخ الاتصالات في محاولة لتجاوز الانتقادات.

وقالت الشركة صراحة في بيان "إن تسجيل تاريخ المكالمات والرسائل يجري للأشخاص الذين يستخدمون النسخة الأصغر من فيسبوك أو ماسينجر فيسبوك على هواتف أندرويد".

وزعمت الشركة أن هذا التسجيل "يساعدك في العثور على الأشخاص الذين تهتم بهم والبقاء على اتصال معهم، ويوفر لك تجربة أفضل".

وأكدت "فيسبوك" أنه فور تحميل تطبيق "ماسينجر فيسبوك" على الهاتف يبدأ في "تحميل جهات الاتصال على نحو مستمر، بالإضافة إلى توثيق سجل المكالمات والرسائل النصية".

وقالت الشركة إنها "لا تبيع هذه البيانات، ولا تسجل المكالمات ذاتها أو كلمات الرسائل النصية"، وهو ما يوحي بأن هناك إمكانية فنية للقيام بذلك.

ولم تكشف "فيسبوك" عن عدد المستخدمين الذين خضعوا لمراقبة سجل اتصالاتهم. وبلغ عدد مستخدمي تطبيق "ماسينجر فيسبوك" حوالي 1.2 مليار عام 2017. ويهيمن نظام "أندرويد" على سوق الهواتف الذكية، ويستحوذ على أكثر من 80 في المئة منها.

ولم يرد على الإطلاق أي خرق مس مستخدمي هواتف "آيفون" في هذا الصدد.

وقال خبراء في الاتصالات إن "التطبيقات عادة لا تجمع بيانات عن سجل المكالمات"، وإن "فيسبوك" ربما فعل ذلك حتى ينجح في الوصول إلى أفضل قائمة للأصدقاء المرشحين.

الخرق الجديد كشف كيف استطاعت "فيسبوك" أن تظهر أشخاصا تعرفهم على قائمة "الأصدقاء المرشحين".