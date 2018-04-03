سناب شات يطلق خاصية مكالمات الفيديو الجماعية

أعلنت الشركة المسؤولة عن تطبيق التراسل الفيديوي #سناب_شات اليوم إطلاق خاصية مكالمات الفيديو الجماعية، التي ستساعد المستخدمين على قضاء المزيد من الوقت داخل التطبيق.

وستتيح خاصية مكالمات الفيديو الجماعية للمستخدم الدردشة مع 16 مستخدم آخر من أصدقائه في نفس الوقت، حيث سيتلقى جميع المدعوين إشعارًا يخبرهم بأن المكالمة قد بدأت، وكل منهم يَملك خيار الانضمام أو عدمه، ويمكنهم أيضًا اختيار الانضمام صوتيًا فقط، ويرتفع عدد المنضمين للدردشة إلى 32 شخصًا إذا كان بعض أصدقائك على استعداد للانضمام صوتيًا فقط.

وكما هو معتاد في تطبيق سناب شات يمكنك أيضاً استخدام العدسات للتعبير عن نفسك وكذلك هو الوضع مع بقية المنضمين للدردشة.

ولا شك أن هذه الأرقام تجعل تطبيق #التراسل_الفيديوي سناب شات متقدمًا على منافسيه من وسائل #التواصل_الاجتماعي الأخرى حيث أن أقصى عدد وصل إليه تطبيق #ماسنجر في المكالمات الجماعية في آخر تحديث له 6 مستخدمين فقط، بينما تطبيق Hangouts من جوجل وصل إلى 10 مستخدمين فقط.

وأعلنت سناب شات عن إطلاق ميزة أخرى وهي الإشارة أو “المينشن” “@” إلى الأصدقاء حيث يمكنك عمل إشارة لصديقك في أي قصة مثلما هو الحال في قصص #إنستاجرام.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم طرح مكالمات الفيديو الجماعية والإشارة للأصدقاء لمستخدمي تطبيق سناب شات على نظام التشغيل أندرويد وiOS خلال الأسبوع القادم.