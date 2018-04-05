هذه الشروط الجديدة لاستخدام بياناتكم على فيسبوك

قال إيرين إيجان، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للخصوصية والسياسات، أشلي بيرنجر نائب الرئيس ونائب المستشار العام في فيسبوك "من المهم أن نوضح للناس آلية عمل بياناتنا ببساطة وبدون تعقيد وبهذه الطريقة يستطيع الناس اتخاذ قرارات مدروسة بشأن خصوصيتهم، وهو الأمر الذي سيدفعنا لإدخال تحديثات على شروط الخدمة الخاصة بنا والتي ستتضمن الالتزامات التي سوف نتعهد بها تجاه جميع الأشخاص الذين يستخدمون فيسبوك وإنستغرام ومسنجر والمنتجات الأخرى".

فالهدف من هذه التحديثات هو إزالة الغموض حول الأشياء، فنحن لا نهدف إلى الحصول على حقوق جديدة لجمع أو استخدام أو مشاركة البيانات الخاصة بكم على #فيسبوك، كما أننا لا ننوي إحداث تغييرات على خيارات السياسة التي قمت باختيارها فيما مضى.

وفيما يلي بعض الأمثلة عن الأشياء التي ستكتشفها:

• مزايا وأدوات جديدة: سنقوم بتوفير المعلومات حول المزايا التي قمنا بإضافتها مؤخرًا، فمنذ أن أجرينا آخر تحديث على شروط سياسة بياناتنا منذ ثلاث سنوات أصبح بإمكانك شراء وبيع السلع بواسطة خدمة السوق Marketplace، والبدء بحملة تبرعات fundraiser، وذلك لأي غاية تهتم لأجلها، كما أصبح بإمكانك مشاركة مقاطع فيديو مباشرةً بتقنية 360 درجة فضلاً عن إضافة لمسات إبداعية على صورك.

• التجربة الشخصية: تجربتكم على فيسبوك فريدة من نوعها، وهو ما سيدفعنا لتوفير المزيد من #المعلومات حول آلية عمل هذه التجربة، سنقوم أيضًا بشرح الطريقة التي نقوم بياناتكم بها ولماذا نحتاجها لتخصيص المنشورات والإعلانات التي تراها إلى جانب المجموعات والأصدقاء والصفحات التي نقترحها عليك.

• ماذا نشارك؟ لن نقوم أبدًا ببيع بياناتكم لأي أحد، حيث يقع على عاتقنا مسؤولية المحافظة على سلامة وأمن معلومات الناس، ونفرض شروطاً صارمة على كيفية قيام شركائنا باستخدام البيانات أو الإفصاح عنها، ولذلك سنقوم بشرح جميع الظروف التي نقوم خلالها بمشاركة المعلومات وتوفر المزيد من التوضيح تجاه الجميع وبشكل أفضل.

• الإعلانات: يمكنك التحكم بالإعلانات التي تراها ولن نقوم بمشاركة معلوماتك مع المُعلنين، فمن خلال الاطلاع على سياسة بياناتنا ستعرف المزيد عن الطريقة التي نختار من خلالها الإعلانات التي ستظهر على صفحتك.