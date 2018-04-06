انتهاكات الإرهاب.. تويتر يحذف 1.2 مليون حساب بـ3 سنوات

أعلنت #تويتر، الخميس، أن إجمالي عدد الحسابات التي تم حذفها وصل إلى 1.2 مليون حساب، وذلك منذ 2015 وحتى نهاية 2017، جاء ذلك في أحدث تقارير تويتر حول الشفافية.

وذكر التقرير أنه خلال النصف الثاني من عام 2017، تم إيقاف ما مجموعه 274,460 حساباً بشكل دائم بسبب الانتهاكات المتعلقة بتشجيع #الإرهاب، وتشكل هذه الأرقام انخفاضاً بنسبة 8.4% مقارنة بالأشهر الستة الماضية، وهي الفترة الثانية على التوالي من التقارير التي يشهد فيها تويتر انخفاضاً في عدد الحسابات المحذوفة لهذا السبب.

وخلال الفترة من 1 أغسطس 2015 إلى 31 ديسمبر 2017، قام تويتر بحذف 1,210,357 بسبب الانتهاكات المتعلقة بتشجيع الإرهاب، وقالت الشركة إن 74% من الحسابات المحذوفة في آخر فترة أغلقت قبل نشر أولى تغريداتها.

وتشير تويتر إلى أن الطلبات الحكومية ساعدت على إيقاف أقل من 0.2% من تلك #الحسابات، وتعكس هذه النسبة انخفاضاً بنسبة 50% في الحسابات المُبلغ عنها مقارنةً بالتقرير السابق.

وأضافت الشركة قائلة: "نستمر في النظر إلى الجوانب الإيجابية، وأن هذا التأثير الملحوظ هو نتاج سنوات من العمل الجاد لجعل موقعنا مكانًا آمنًا وغير مناسب للساعين للترويج للإرهاب".

يذكر أن موقع تويتر واجه الكثير من الضغوط من الحكومات عبر العالم للتخلص من المتطرفين والمستخدمين الذين يروجون للعنف والاعتداءات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أن يكون منصة مفتوحة لحرية التعبير لملايين #المستخدمين الآخرين.