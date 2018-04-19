الآيفون الجديد.. "أرخص بكثير" من المتوقع!

تخطط شركة آبل لإطلاق هاتف #آيفون جديد هذا العام يتميز بشاشة كريستال سائل LCD بقياس 6.1 إنش، بتكلفة تصل إلى 550 دولاراً أميركياً، وذلك وفقاً لما كتبه مينغ تشي كو المحلل الرئيسي لدى شركة KGI Securities في أحدث تقاريره.

واستند المحلل في معلوماته على مصادر تدعي أن لديها معرفة بخطط شركة آبل، والتي توضح أن الشركة تعمل على هاتف آيفون جديد قد "يكون أرخص بكثير مما قد يتوقعه البعض"، بالإضافة إلى ذلك، فإن مينغ تشي كو، الذي ظهر في السنوات الأخيرة كأحد المصادر الأكثر موثوقية فيما يتعلق بشائعات آبل، أخبر المستثمرين أن الهاتف قد يتضمن ميزة شريحة الاتصال المزدوجة.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين الحصول على بطاقتي SIM داخل #الهاتف، كل منها يتصل بشبكات لاسلكية مختلفة، وهي الميزة المفيدة بشكل كبير للأشخاص المسافرين حول العالم الذين يرغبون في استخدام نفس الجهاز للاتصال بالشبكة في المنزل وفي بلدان أخرى حول العالم.

ويشير المحلل إلى أن هذه الخطوة قد تساعد آبل في زيادة حصتها السوقية ضمن الصين، وبغض النظر عن الميزات السابقة، فإن التقرير الجديد يعد مثيراً للدهشة إلى حد ما، حيث لم تعرض #آبل على الإطلاق أي جهاز آيفون بشريحة اتصال مزدوجة.

وقد يكون قرار الشركة تسعير هاتف آيفون الجديد بسعر 550 دولاراً أميركياً للنسخة الأساسية بمثابة ضربة كبيرة للشركة الأميركية، حيث عرضت الشركة هاتف آيفون 8 للعام الماضي بسعر يبدأ من 700 دولار، ما يعني أنه بإمكان العملاء الراغبين بالحصول على هاتف آيفون جديد بشاشة كبيرة توفير 150 دولاراً عبر هذا الجهاز.

ووفقاً لمينغ تشي كو فإن هناك بعض التحذيرات، إذ إنه في حين أن هاتف آيفون الجديد بشاشة من نوع LCD بقياس 6.1 إنش سوف يبدأ سعره من 550 دولاراً، فقد يحتاج أولئك الذين يرغبون في النسخة التي تدعم شريحة اتصال مزدوجة إلى دفع ما بين 650 و750 دولاراً أميركياً.

تجدر الإشارة إلى قيام المحلل في وقت سابق بالحديث حول نية آبل كشف النقاب عن ثلاث هواتف جديدة هذا العام، وقال إن نموذج 6.1 إنش سوف يترافق مع نسخة ترقية لجهاز العام الماضي iPhone X بشاشة من قياس 5.8 إنش، بالإضافة إلى جهاز iPhone X Plus جديد بشاشة من نوع OLED بقياس 6.5 إنش.