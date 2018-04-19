عامل غير متوقع بمهنة حساسة في "آيكيا"

أكملت روبوتات في سنغافورة مهمة يتوجس منها الكثير من البشر، ألا وهي تجميع قطع أثاث شركة #آيكيا.

ويقول باحثون في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة إن الضياع بين صفحات الإرشادات والحيرة بين الصواميل والمسامير المختلفة المستخدمة في تجميع قطع الأثاث منخفض التكلفة الذي تبيعه الشركة السويدية أمور قد تصبح في خبر كان.

وأمضى العلماء ثلاثة أعوام وهم يبرمجون الروبوتات المؤلفة من أذرع ومقابض وأجهزة استشعار وكاميرات ثلاثية الأبعاد، والتي جمعت هيكل كرسي لآيكيا في نحو 20 دقيقة.

ويقولون إن الروبوتات ستتمكن من تجميع قطعة #أثاث بالكامل باستخدام كتيب إرشادات أو بتنفيذ تعليمات شفهية أو من خلال النظر إلى صورة للمنتج النهائي.

وقال كوانغ كونغ فام وهو أحد الباحثين "توصلنا إلى القدرة على تعليم الروبوتات كيفية القيام بذلك وخلال الأعوام الخمسة أو العشرة المقبلة يمكننا أيضاً أن نزودها بالقدرة على التفكير عالي المستوى".

وذكر أن فريق الجامعة يتطلع للعمل مع خبراء #الذكاء_الاصطناعي لتنقيح العملية.

وقالت سيندي أندرسن مديرة إدارة المطابخ ومستلزمات غرف الطعام في آيكيا لصحيفة ديلي ميل "إنه لأمر مثير أن نرى كيف يمكن أن تساهم الروبوتات في رؤيتنا لتهيئة حياة يومية أفضل للكثير من الناس".