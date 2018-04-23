هكذا يمكنك إخفاء المحادثات في واتساب

يستمر تطبيق #واتساب في إضافة مزايا جديدة إلى التطبيق بشكل مستمر، وبين الحين والآخر تظهر ميزة جديدة تضيف نوعاً من المتعة على تطبيق التراسل الأكثر شعبية في العالم، حيث إننا نقوم بمشاركة المزايا الجديدة معكم ونقدم أيضًا بعض الخدع والحيل التي يمكن استخدامها في التطبيق.

كيفية إخفاء المحادثات في واتساب

في حين أن واتساب لا يمتلك آلية مضمنة لقفل التطبيق أو حتى #إخفاء_المحادثات باستخدام كلمة مرور، لكن يمكنك استخدام ميزة أرشفة الدردشات، حيث تتيح لك هذه الميزة وضع جميع الدردشات التي تجريها تحت قائمة “الأرشيف”.

قد تكون هذا وسيلة جيدة لإخفاء دردشاتك من أعين المتطفلين، ومع ذلك، يجب مراعاة هذه الأمور أثناء إخفاء الدردشات باستخدام هذه الطريقة.

أولاً، إذا تلقيت رسالة جديدة في سلسلة محادثات الدردشة المؤرشفة، فستظهر تلقائياً من قائمة “الأرشيف” وستكون مرئية مثل الدردشات العادية.

ثانياً، تعد الدردشة في الأرشيف مجرد طريقة بسيطة لإخفاء الدردشات وليس أفضلها.

لإخفاء دردشة، اضغط باستمرار على الدردشة الذي تريد أرشفتها، ثم انقر على رمز الأرشيف الموجود في الزاوية اليسرى من الشريط العلوي في الشاشة، بعد ذلك ستحصل على نافذة منبثقة في أسفل المحادثات تدعى المحادثة في الأرشيف.

لكي تقوم بعرض الدردشات المؤرشفة، قم بالتمرير لأسفل المحادثات الموجودة على الشاشة الرئيسية في تطبيق واتساب ثم انقر فوق الدردشات المؤرشفة، ولإلغاء أرشفة محادثة، عليك بدايةً الوصول إلى المحادثة ثم قم بالضغط باستمرار على المحادثة المؤرشفة بعد ذلك قم بالنقر فوق خيار إلغاء الأرشفة الموجود في أعلى يسار الشاشة.

كما يتيح التطبيق تثبيت ما يصل إلى 3 محادثات، وستكون هذه الدردشات موجودة دائماً فوق الدردشات الأخرى، حتى إذا تلقيت رسالة جديدة في سلاسل المحادثات الأخرى، فلن تغير الدردشات المثبتة مكانها، ولتثبيت دردشة، اضغط باستمرار على المحادثة وانقر على رمز الدبوس، ولإلغاء تثبيتها اضغط باستمرار على الدردشات المثبتة واضغط على خيار إلغاء التثبيت.