شاهد السماعة التي تجعل أي شخص عبقرياً بأي مجال!

أرناف كابور طالب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT كان يضع سماعة على رأسه فقط حينما سألوه في برنامج 60 دقيقة على قناة CBS، أسئلة معقدة وأجاب بدقة.

سأله المذيع عن العدد 45689 مقسوماً على 67 فأجاب أنه 681.925، وهو بصمت سأل الكمبيوتر (في الواقع لقد غوغلها). ورد المقدم: "بالضبط"، وسأله ما هي أكبر مدينة في بلغاريا وكم عدد سكانها فأجاب صوفيا.. 1.21 مليون. وقال المذيع: صحيح.. أنت تستطيع أن تكون خبيراً في أي موضوع.

وطور باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا واجهة حاسوب يمكنها سماع الكلمات التي تقولها دون صوت داخل رأسك، ليترجمها لعبارات.

كيف يعمل الجهاز؟

ويستطيع الجهاز الذي يطلق عليه اسم AlterEgo، التعرف على ما يدور بعقلك دون أن تنطقه، وهو عبارة عن جهاز يمكن ارتداؤه حيث يثبت على الرأس كالسماعة تماماً امتداداً لمنحنيات الفك ومرتبطاً بنظام حوسبة، لتلتقط الأقطاب الكهربائية في الجهاز الإشارات العصبية العضلية في الفك والوجه التي يسببها التفكير في الكلام بطريقة غير قابلة للكشف والملاحظة بالنسبة للعين البشرية، ويتم تغذية الإشارات لنظام التعلم الآلي بالجهاز والذي يستخدم الشبكات العصبية لتحديد ما كنت تحاول قوله، ويستطيع الجهاز الرد على أي استفسارات مثل معرفة الوقت أو أسعار السلع وغيرها.

Arnav Kapur, a student in MIT’s Media Lab, has developed a system to surf the internet with his mind. He silently Googled our questions and heard the answers through vibrations transmitted through his skull and into his inner ear. pic.twitter.com/aN76Jn4AHv — 60 Minutes (@60Minutes) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨

وذلك يتم من خلال المستشعرات الموجودة بالجهاز التي تلتقط الإشارات من سبع مناطق رئيسية على طول الرقبة والفك لتتمكن السماعة من إدراك ما تفكر به وتخرجه على هيئة كلمات.

يقول أرناف كابور، وهو طالب دراسات عليا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي قاد فريق تطوير النظام الجديد: "كان الدافع وراء ابتكار هذا الجهاز هو خلق المزيد من التفاعل بين البشر والتكنولوجيا دون بذل مجهود، فكلما زاد تفاعلنا مع أجهزة الكمبيوتر استفدنا أكثر من نقاط قوتها مثل الحصول بسرعة على مساعدة في حل مشكلة ما أو الترجمة لما نريده دون الحاجة إلى البحث أو النقر أو الكتابة".

وقد اختبر الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الجهاز على 10 أشخاص قام كل منهم باستخدامه لمدة 15 دقيقة من أجل الإجابة على بعض العمليات الحسابية التي يجريها الإنسان في صمت، ووصلت دقة الجهاز إلى 92% على الرغم من عدم نطق كلمة واحدة بصوت مسموع!

وتمثل هذه الفكرة خروجاً عن المألوف إذا تمت مقارنتها بالأجهزة التي نتفاعل معها عن طريق اللمس، مثل الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة، فالأمر أشبه بالخيال العلمي ولكن جهاز AlterEgo في طور التطوير الآن، وفي انتظار وصوله للشركات التجارية لكي يصل للمستخدمين.