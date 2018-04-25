شرط جديد من واتساب.. وسكان الشرق الأوسط معفون

في خطوة جديدة تصب في إطار حماية المستخدمين وخصوصياتهم، وضع تطبيق التراسل الفوري الشهير #واتساب شرطاً جديداً على سكان أوروبا حصراً دون منطقة الشرق الأوسط أو بقية أنحاء العالم.

فقد رفع واتساب الحد الأدنى لعمر مستخدميه من 13 إلى 16 عاماً، بحسب ما أفادت وكالة رويترز الثلاثاء، سعياً للالتزام بقواعد خصوصية البيانات الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في مايو المقبل.

ووفق تلك الخطوة، سيعمد واتساب إلى التأكد من أن عمر مستخدمه الأوروبي لا يقل عن 16 عاماً، عند المطالبة بالموافقة على الشروط الجديدة

إلا أن لا شيء يوضح كيف يمكن للشركة أن تتحقق فعلاً من هذا الشرط.

يذكر أن آخر إحصاءات واتساب عن عدد مستخدميها، فاق المليار ونص في يناير الماضي بحسب بيانات الشركة.