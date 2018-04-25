فيسبوك تحذف حسابات تنشر إعلانات عن أرقام تأمين مسروقة

حذف موقع "فيسبوك" عددا من الحسابات والصفحات التي كانت تنشر إعلانات وتبيع أرقام تأمين اجتماعي وعناوين وأرقام هواتف مسروقة وأرقام بطاقات ائتمان مزعومة لعشرات الأفراد وذلك عقب تقرير نشره موقع "مازربورد" الإخباري على الإنترنت.



وقال متحدث باسم فيسبوك أمس الثلاثاء: "التدوينات التي تحتوي على معلومات مثل أرقام تأمين اجتماعي أو معلومات عن بطاقات ائتمان غير مسموح بها على فيسبوك ونحن نحذف هذه المواد عندما نعلم بوجودها".



وينشر متسللون في قطاع الإنترنت معلومات خاصة على الشبكة الاجتماعية وقال موقع مازربورد إن فيسبوك احتوى على هويات وأرقام ضمان اجتماعي مسروقة لسنوات.

هذا وعَلَت الأصوات المطالبة بـ #حذف_حسابات_فيسبوك في الفترة الماضية منذ فضيحتها الأخيرة حول التفريط ببيانات الملفات الشخصية للمستخدمين لشركة #كامبريدج_ أناليتيكا Cambridge Analytica.

وأعلن العديد من الشخصيات العامة والمشاهير ممن لهم الكثير من المتابعين على فيسبوك عن رغبتهم في إزالة ملفاتهم التعريفية وصفحاتهم من فيسبوك (على الرغم من عدم تنفيذ بعضهم لذلك بالفعل مثل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة تيسلا Tesla للسيارات الكهربائية).

وكان #مارك_زوكربيرغ رئيس مجلس إدارة فيسبوك قد أدلى بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي وحاول التهرب من الأسئلة حول ما إذا كانت الشبكة تجمع بيانات غير المستخدمين أيضًا. ولكنه اعترف –عند الضغط عليه- بأن الشبكة تجمع بيانات الأشخاص الذين لم يشتركوا في الشبكة ولم يقبلوا بشروطها.