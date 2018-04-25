لأول مرة.. إيرادات البث الموسيقي تتفوق على الاسطوانات

قالت هيئة دولية للتسجيلات إن خدمات بث الموسيقى على الإنترنت مثل سبوتيفاي وأبل ميوزيك أصبحت أكبر مصدر إيرادات للصناعة متفوقة على مبيعات الاسطوانات وتحميل الأغاني الرقمية للمرة الأولى.



ووفقا لتقرير صدر عن الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية فإن النمو السريع لخدمات البث على الإنترنت في السنوات الأخيرة أدى لتعافي صناعة التسجيلات الموسيقية على مستوى العالم. وتشهد خدمات البث على الإنترنت نموا لإيراداتها للعام الثالث على التوالي.



وفي عام 2014 كانت مبيعات الموسيقى قد تراجعت بواقع 40% إلى 14.3 مليار دولار منذ عام 1999 عندما قوض صعود خدمة تبادل الملفات الموسيقية نابستر مبيعات الاسطوانات المضغوطة.

ولم يساعد تطور خدمات مثل أبل آي تونز في الحد من انخفاض المبيعات.



وذكر التقرير أن إيرادات خدمات البث التي تعتمد على الاشتراكات مثلت 38% من كل مبيعات الموسيقى المسجلة مقارنة بنحو 29% في العام الذي سبقه.



وتظهر الأرقام التي وردت في تقرير الاتحاد الدولي لعام 2018 أن إجمالي الإيرادات لعام 2017 بلغ 17.3 مليار بزيادة نسبتها 8.1% عن العام الذي سبقه.



ويقول القائمون على الصناعة إن انتشار خدمات البث الموسيقي يتيح للسوق أن تصل لمناطق جديدة في العالم ويساعد في صرف جيل من محبي الموسيقى عن الموسيقى المجانية أو المقرصنة.

