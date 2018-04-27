هكذا تنزّل بيانات "إنستغرام" الخاصة بك

إذا كنت تريد تنزيل بيانات "إنستغرام" الخاصة بك حتى يمكنك الانتقال إلى نظام أساسي آخر، أو الاحتفاظ بنسخة من كل شيء، فيمكنك فعل ذلك الآن، حيث يأتي ذلك كجزء من التزام الشركة بقواعد الخصوصية الجديدة لتنظيم حماية البيانات العامة في أوروبا، والتي تم تصميمها لمنح المستخدمين مزيداً من التحكم في بياناتهم.

وفي الوقت الحالي تتوفر ميزة تنزيل البيانات في الغالب على إصدار الويب، ولكن سيتم طرحها على iOS وأندرويد قريباً.

وهذه هي الخطوات:

• اذهب إلى instagram.com.

• انقر على رمز الإعدادات الموجود بجوار خيار تعديل الملف الشخصي.

• حدد على الخصوصية والأمان.

• قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى تنزيل البيانات.

• انقر فوق طلب تنزيل.

• اكتب عنوان بريدك الإلكتروني إذا لم يكن تلقائياً.

• انقر فوق التالي.

• ادخل كلمة المرور الخاصة بك وانقر فوق طلب تنزيل.

من هناك، سيقوم "إنستغرام" بإنشاء ملف يحتوي على كل الصور ومقاطع الفيديو والقصص التي قمت بمشاركتها وإرسال رابط بريد إلكتروني إلى الملف حتى يمكنك تنزيله، قد تستغرق هذه العملية مدة تصل إلى 48 ساعة، لذلك لا تتوقع أي شيء على الفور.