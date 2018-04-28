تسريبات حول هاتف سامسونغ غالاكسي اكس: 3 شاشات!

كشف تسريب بموقع The Bell الكوري عن معلومات جديدة حول الإصدار المرتقب من هواتف سامسونغ الذكية. يحتوي الهاتف غالاكسي X -بحسب تسريبات الموقع- على 3 شاشات أوليد OLED، فهو هاتف قابل للطي يحتوي على شاشة الهاتف المعتادة عند طيه لاستخدامه كهاتف عادي، وعند فتحه تعمل الشاشتان الداخليتان كشاشة واحدة يقترب حجمها من حجم الجهاز اللوحي الصغير آيباد ميني.

ذكر الموقع الكوري أن الهاتف الذكي سيحتوي على شاشتين أوليد OLED مقياس كل واحدة 3.5 بوصة من الأمام، وعند فتح الجهاز القابل للطي يتحول إلى جهاز لوحي بشاشة 7 بوصات (أي أصغر من آيباد ميني بـ 0.9 بوصة فقط).

أما الشاشة الخارجية الموجودة في ظهر الهاتف فيمكن استخدامها عند طيه وتحويله إلى وضعية الهاتف.

ومن المتوقع أن تنتهي سامسونغ من تصميم المنتج الجديد غالاكسي X في يونيو. وربما تقوم بتغيير بعض المواصفات. وقد يتم إطلاق المنتج المرتقب في عام 2019.

انتقد البعض المقاييس المُعلن عنها في التسريبات الأخيرة، فربما كان من الأفضل أن تكون شاشة الهاتف أعرض قليلاً مثلاً 5 بوصات ليكون حجم الشاشتين معاً 10 بوصات.

ليست سامسونغ وحدها التي تخطط لتقديم هاتف قابل للطي، فشركة آبل أيضاً تخطط لإعداد هاتف آيفون جديد بشاشة مرنة، أو ربما يكون قابلا للطي (لم يتأكد بعد كيف سيكون شكله). كذلك أطلقت شركة ZTE هاتفا قابلا للطي في أكتوبر الماضي، مع وجود حافة عريضة بين الشاشتين.