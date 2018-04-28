جيميل الجديد: إليك أهم الميزات الرئيسية التي أضافتها غوغل

أعلنت شركة #غوغل رسميًا عن تحديث جديد لبريدها الإلكتروني جيميل Gmail، والذي يحمل العديد من المزايا من حيث التصميم والفعالية ويعتمد بعضها على تقنيات الذكاء الاصطناعي لجعل المستخدمين أكثر أمانًا وإنتاجية، وحتى الآن لا يزال التصميم الجديد اختيارياً، حيث يمكن للمستخدم تفعيل جيميل الجديد بالنقر على رمز الترس في الجانب العلوي الأيسر من صندوق بريد الوارد واختيار تفعيل الإصدار الجديد من جيميل للاستماع بالميزات الجديدة ومنها:

1- قم بعمل مهام أكثر دون مغادرة صندوق الرسائل الواردة الخاص بك

حيث ستساعدك واجهة #جيميل الجديد على إنجاز المزيد من المهام، فمن الآن ستظهر لك العديد من الخيارات بجوار الرسائل مثل مسح وأرشفة والتحديد كمقروء، مع إمكانية معاينة وفتح المرفقات – مثل الصور والملفات – بدون فتح نص المحادثات الكبيرة وتصفحها.

بالإضافة إلى ميزة مهمة جدًا وجديدة وهي الإيقاف المؤقت Snoozing، التي تتيح لك إمكانية تأجيل قراءة الرسالة إلى وقت آخر تحدده وسيقوم الجيميل بتذكيرك في الموعد المحدد.

قم بعمل مهام أكثر دون مغادرة صندوق الرسائل الواردة الخاص بك

2- القائمة الجانبية اليمنى الجديدة

قامت غوغل في التصميم الجديد باستغلال المساحة الجانبية اليمنى لتتيح للمستخدم قائمة جانبية تقدم المزيد من البيانات والمعلومات عن التطبيقات والخدمات الأخرى من غوغل التي تُستخدم كثيرًا داخل بيئة العمل مثل التقويم وتطبيق Keep للملاحظات ومهام غوغل Tasks، ومنها يمكن للمستخدم متابعة كل ما لديه من مواعيد على مدار اليوم وتنظيم المهام التي يجب القيام بها.

3- ميزة Nudge للتذكير بالرسائل المهمة

وهي إحدى المزايا التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل معرفة الرسائل التي يجب أن يرد عليها المستخدم، وتعرض له تنبيها بجانبها لتشجيعه على الرد، فعلي سبيل المثال إذا كانت إحدى الرسائل يجب الرد عليها قبل مرور أيام معينة فإن هذه الرسالة ستظهر لك في قمة رسائل بريدك الوارد وبجوارها رسالة تذكير تخبرك بأنه قد تبقى لديك يومان للرد قبل الموعد المحدد وهكذا، وستساعد هذه الميزة المستخدمين في التأكد من عدم تجاوز أي شيء مهم يخص عملهم.



4- ميزة الردود الذكية Smart Reply

في العام الماضي قدمت غوغل الرد الذكي في تطبيق جيميل للهواتف، وتقول غوغل “إن ميزة “الرد الذكي” تعمل على معالجة مئات الملايين من الرسائل يوميًا، كما أنها تحصد بالفعل أكثر من 10% من ردود البريد الإلكتروني على الهواتف، لذلك نقدم هذه الميزة للمستخدمين على الويب لمساعدتهم في الرد على الرسائل بشكل أسرع”.

ميزة الردود الذكية هي الميزة الثانية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي ستقوم بتحليل محتوى رسائلك بصندوق الوارد وتقترح عليك ردوداً مناسبة جاهزة يمكنك الاختيار من بينها للرد مباشرة دون الحاجة إلى الكتابة، وذلك بهدف مساعدة المستخدمين على تحسين الإنتاجية والانتهاء من المهام الخاصة بهم بسرعة.

5- ميزة الوضع السري Confidential Mode

هي ميزة جديدة لتأمين الرسائل، بحيث يمكن للمستخدم منع متلقي الرسالة من نسخها أو طباعتها أو تنزيلها أو إعادة توجيهها لشخص آخر، مع إمكانية تحديد فترة زمنية تُحذف بعدها الرسالة تلقائياً وهذه الميزة ستكون مهمة عند إرسال رسائل بريد إلكتروني تحتوي على معلومات حساسة أو سرية، ويمكنك أيضًا جعل الرسالة تنتهي صلاحيتها بعد فترة زمنية محددة.

6- ميزة العمل دون إنترنت Native Offline

ستساعدك الإمكانيات الجديدة المتوفرة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت في الجيميل بمتصفح #الويب على العمل دون انقطاع عندما يتعذر عليك العثور على شبكة Wi-Fi. حيث يمكنك البحث عن رسائل أو الكتابة أو الرد عليها أو حذفها أو وضعها في الأرشيف لمدة تصل إلى 90 يوماً تماماً، كما تفعل عبر الإنترنت، ولكن بلا اتصال. وستتوفر هذه الميزة خلال الأسابيع القادمة.

مزايا جديدة للهواتف الذكية

ورغم أن التصميم الجديد يتوفر فقط لمتصفحي #الويب من أجهزة #الكمبيوتر، إلا أن تطبيق جيميل لكل من هواتف أندرويد وهواتف iOS حصل أيضًا على ميزتين جديدتين هما: الأولى خاصة بحصر استقبال الإشعارات على الرسائل ذات الأولوية العالية لمساعدتك في الحفاظ على التركيز دون مقاطعة، وسيتم تحديد الرسائل المهمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والثانية ميزة تقديم اقتراحات بإلغاء الاشتراك في الخدمات البريدية والعروض التي لم يعد المستخدم مهتما بها.

جيميل الجديد للهواتف الذكية

وقالت غوغل إن تصميم جيميل الجديد سيتوفر ابتداء من اليوم تدريجيًا لجميع مستخدمي جيميل حول العالم، لكن بعض المزايا التي أعلنت عنها ستتوفر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.