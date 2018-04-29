هكذا تبحث في فيسبوك.. دون حساب!

تعد منصة فيسبوك أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم بفضل قاعدة المستخدمين الشهرية النشطة التي تزيد عن 2.2 مليار، وهذا أيضًا يجعل المنصة أكبر محرك بحث عن الأشخاص على كوكب الأرض، مع إمكانية البحث عن الأشخاص والصفحات والمشاركات والمجموعات والأحداث وحتى الصور.

ولا يمكنك البحث في فيسبوك عن الأشخاص بحسب أسمائهم فحسب، بل أيضًا عن طريق عناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم، كما تختلف نتائج البحث ومعلومات الملف الشخصي التي تراها اعتمادًا على إعدادات الخصوصية الفردية للمستخدمين.

بينما تكون ميزة البحث أكثر قوة عندما تقوم بتسجيل الدخول للمنصة، قد تكون هناك أوقات تريد فيها إجراء بحث سريع دون تسجيل الدخول، حيث يمكن أن يكون فحصًا سريعًا لخلفية شخص ما تخطط لتوظيفه أو التحقق من صفحة عامة، حيث يوجد أوقات يكون فيها متاعب تسجيل الدخول إلى المنصة لفحص شيء ما لا يستحق ذلك.

كيفية البحث في فيسبوك دون حساب

1- بحث غوغل

غوغل هي ملك محركات البحث بلا منازع وإذا كنت تعرف بعض طلبات البحث المتقدمة، يمكنك البحث في غوغل عن أنواع ملفات معينة، وعناوين URL، بل والبحث في موقع معين عن شيء محدد.

عندما تقوم بالسماح لمحركات البحث بفهرسة ملفك الشخصي على فيسبوك، وهو ما يعني أنه لا ينبغي أن تواجه غوغل مشكلة في العثور على ملفك، يمكن بعد ذلك إيجاد الشيء الذي تبحث عنه، على سبيل المثال، إذا كنت تريد البحث عن صفحة البوابة العربية للأخبار التقنية في فيسبوك عن طريق غوغل يمكنك كتابة التالي: site:facebook.com Aitnews



يمكنك أيضًا إجراء ذات عملية البحث باستخدام معرفات البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف.

2- دليل فيسبوك

بينما يتميز بحث غوغل بالقوة ويعمل على كل من الأشخاص والصفحات، فهم يفهمون قاعدة بياناتهم بشكل أفضل من فيسبوك، أدخل دليل الفيسبوك، قد يطلب منك التحقق من أنك شخص عادي وليست روبوتًا.

يمكنك إخبار المنصة بالبحث عن أشخاص أو صفحات أو أماكن، ما عليك سوى اختيار علامة التبويب ذات الصلة وإدخال الاستعلام، وستعود المنصة مع نتائج البحث.



Facebook People Search3-

لا تعرض فقط الملف الشخصي للشخص الذي بحثت عنه، بل ستعرض أيضًا معلومات أخرى ذات صلة مثل صاحب العمل والمدينة والمدرسة ومكان العمل، وأي بيانات أخرى متاحة للعامة لمساعدتك في الوصول إلى الملف الشخصي الذي كنت تبحث عنه.

هذا يجعل البحث عن أشخاص فعالاً للغاية مما يمنحك القدرة على تحسين استعلامات البحث الخاصة بك، مثل غوغل سترى 10 نتائج فقط في صفحة واحدة.

4- محركات البحث الاجتماعي

مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي جاءت سلالة جديدة من محركات البحث، تدعى محركات البحث الاجتماعي، ويتمثل الهدف في جمع البيانات المتاحة للجمهور من عدد من مواقع الشبكات الاجتماعية، وعرضها بدقة لمراجعة الباحث.

وسوف نتحدث عن Social Searcher، الذي يسمح لك بالبحث ليس فقط عن الأشخاص، بل أيضًا عن المحادثات باستخدام علامات التصنيف وطلبات البحث المتقدمة، وسيعرض Social Searcher أيضًا نتائج من مواقع وسائط اجتماعية أخرى، ويمكن أن يكون مصدرًا رائعًا إذا كنت تريد البحث عن المعلومات دون الرغبة في تسجيل الدخول إلى فيسبوك.