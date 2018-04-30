حذار انستغرام قد تورطك.. في هذه الحالة

يبدو أن منصة #إنستغرام تعتزم الإطلالة بمزايا جديدة بشكل مستمر.

وفي جديد تلك المزايا، إخطار المستخدمين كلما قام شخص ما بأخذ لقطة شاشة لقصصهم.

لذا يجب عليك من الآن فصاعداً نسيان أخذ لقطات الشاشة عندما تشاهد قصص إنستغرام، حيث تقوم المنصة بإجراء تغييرات على تطبيقها، وستقوم الآن بإخطار المستخدمين كلما قام شخص ما بأخذ لقطة شاشة لقصصهم.

فعندما تأخذ لقطة شاشة لقصة ما، فإن المنصة الآن تخبر صاحب القصة عن طريق وضع رمز على شكل نجمة، هكذا يبدو الأمر.

وعلى الرغم من التغييرات، تجدر الإشارة إلى أنه لا تزال هناك طرق لالتقاط الصور من دون الكشف عن ذلك، حيث مازال بإمكانك أخذ لقطة شاشة للقصص دون إخطار المستخدم بذلك، وكل ما عليك فعله هو وضع هاتفك الذكي على وضع الطيران عند القيام بأخذ لقطة شاشة، أو يمكنك تحميل القصص من موقع إنستغرام، كما يمكنك اللجوء إلى Story Reposter لاستخراج نفس الحيلة!