طائرة "تليغرام" تغزو موسكو.. ومؤسسه يدعو لـ"مقاومة رقمية"

غزت طائرات ورقية تشبه شعار التطبيق الشهير "تليغرام"، سماء موسكو أمس الاثنين عندما تظاهر الآلاف، مطالبين السلطات بإنهاء حجب تطبيق تليغرام للتراسل الفوري.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء إطلاقهم الطائرات الورقية في إشارة إلى شعار تطبيق تليغرام.



وقال أحد المحتجين لوكالة "رويترز" إن"نظام بوتين أعلن الحرب على الإنترنت وأعلن الحرب على المجتمع الحر.. لذا يتعين علينا أن نكون هنا لدعم تليغرام".

مؤسس تليغرام: أنا فخور



ودعا رجل الأعمال الروسي بافل دوروف مؤسس تليغرام إلى "مقاومة رقمية"، ردا على حجب التطبيق الشهير ووعد بتمويل أي شخص يطور وسائل رقمية للتغلب على هذا الحظر.

Thank you, each and one of the 12,000+ people who stood up to support the freedom of internet and Telegram today in central Moscow. You make me proud and excited to be Russian. https://t.co/1Vwa1FQgIO — Pavel Durov (@durov) ٣٠ أبريل ٢٠١٨





وقال دوروف على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي"آلاف الأشخاص من الشبان والتقدميين يحتجون حاليا في موسكو للدفاع عن حرية الإنترنت.



وأضاف "هذا غير مسبوق. إنني فخور بأنني ولدت في نفس هذا البلد مثلكم. طاقتكم تغير العالم".

حكم قضائي

وبدأت روسيا في حجب تليغرام في 16 إبريل/نيسان بعد رفضه الامتثال لحكم قضائي بمنح أجهزة أمن الدولة حق الاطلاع على الرسائل المشفرة لمستخدميه.



وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه بحاجة للاطلاع على بعض هذه الرسائل من أجل عمله الذي يشمل حماية البلاد من هجمات المتشددين.



وفي إطار حجب التطبيق قام جهاز الرقابة الحكومي على الاتصالات ووسائل الإعلام (روسكومنادزور)بوقف الدخول أيضا إلى مجموعة من مواقع الإنترنت الأخرى.



ويتجاوز عدد مستخدمي تليغرام 200 مليون شخص في العالم ويُصنف على أنه تاسع أكثر خدمات التراسل شعبية عبر المحمول في العالم.