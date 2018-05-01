هكذا يمكنك تسجيل المكالمات في آيفون

هل احتجت إلى #تسجيل_مكالمة_على_آيفون الخاص بك؟ على الرغم من عدم وجود طريقة مباشرة لإجراء ذلك في نظام التشغيل iOS، إلا أن هناك بعض البرامج سهلة الاستخدام التي تمكنك من القيام بتسجيل المكالمات بكل سهولة.

على الرغم من وجود حل بديل لاستخدام ميزة الاتصال الثلاثي في تطبيقات الهاتف على iOS للاتصال بنفسك بعد الاتصال بالطرف الأول وربما يمكنك تسجيل المكالمات إلى البريد الصوتي الخاص بك، فقد تحتاج إلى طريقة أكثر موثوقية لتسجيل المكالمات.

كيفية تسجيل المكالمات في آيفون

خيارات البرامج

TapeACall هو إلى حد بعيد تطبيق iOS الأكثر شعبية لتسجيل المكالمات، ويحتوي الإصدار البسيط من التطبيق على 4.5/5 نجوم وأكثر من 4،000 مراجعة، في حين أن النسخة الاحترافية لديها 4.6/5 نجوم وأكثر من 8000 مراجعة.

هذا التطبيق يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام ومزايا عديدة مثل القدرة على تسجيل المكالمات الواردة والصادرة، بالإضافة إلى خيارات تصدير سهلة للمشاركة عبر الرسائل القصيرة، وأكثر من ذلك، ويكون التطبيق مجاني في الأسبوع الأول من استخدامه، ثم يكلف في أي مكان من 2 إلى 5 دولار في الشهر، وتبلغ تكلفة الاشتراك السنوي 10.99 دولارًا أميركيًا مع عمليات شراء إضافية داخل التطبيق لإلغاء قفل المزيد من المزايا.

وعلى الرغم من وجود بعض خيارات البرامج الأخرى مثل Call Recorder Unlimited و Call Recorder Lite، إلا أنه لا يبدو أنها تقدم تجربة جيدة كما يقدمها هذا التطبيق.

كما يوجد أسلوب أكثر بدائية، لكنه ما زال قابلاً للتطبيق، وهو إجراء مكالماتك على مكبر الصوت وتسجيلها مع جهاز آخر مثل جهاز ماك أو آيباد، وقد يكون هذا الأمر يستحق المحاولة إذا لم تكن بحاجة إلى تسجيل المكالمات غالبًا.

خيارات الأجهزة

بدلاً من اختيار حل برمجي حيث ستحتاج على الأرجح إلى دفع رسوم شهرية، هناك عدد قليل من خيارات الأجهزة التي يمكنها توفير وظائف التسجيل بتكلفة لمرة واحدة.

على سبيل المثال يمكنك تجربة Lightning connected recorder من Photofast، في حين أنه واحد من حلول الأجهزة الأكثر تكلفة في السوق حيث يأتي بسعر 115 دولارا، فإنه يبدو أنه الوحيد من نوعه.