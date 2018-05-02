هذا جديد شبكة فيسبوك بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

أعلنت "فيسبوك" الثلاثاء عن نيتها خوض غمار التعارف على الإنترنت، مشددة على الجهود المبذولة لحماية بيانات مستخدميها بعد فضيحة "كامبريدج أناليتيكا".

وأدلى مارك #زاكربرغ، المدير التنفيذي لأكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم، بهذا الإعلان خلال مؤتمر المطورين في سان خوسيه (كاليفورنيا). وأوضح أن الهدف من هذه الخدمة الجديدة ليس مساعدة الأشخاص على التعارف بل على نسج علاقات مستدامة بواسطة الشبكة الاجتماعية.

وقال زاكربرغ أن "الغاية هي إقامة علاقات أصيلة ومستدامة وليس مجرّد مخططات لأمسية واحدة"، مشيرا إلى أن مئتي مليون مستخدم من إجمالي #مستخدمي_الشبكة_الاجتماعية المقدر عددهم بنحو مليارين هم من العزّاب وأن زواجا واحدا من أصل ثلاثة هو ثمرة تعارف على الإنترنت.

وستطرح هذه الخدمة بالمجان، كما الخدمات الأخرى التي توفرها "فيسبوك"" التي تجني العائدات من الإعلانات.

وسيتاح للمستخدم إنشاء "صفحة للتعارف" مختلفة عن صفحته الرئيسية على "فيسبوك". وسيتلقى اقتراحات لشركاء محتملين بناء على البيانات الواردة في صفحته.

يجمع مؤتمر المطورين المعروف ب "اف 8" نحو 5 آلاف مطور برمجيات، في وقت حدت #فيسبوك من البيانات التي يمكن أن يجمعوها من الموقع بعد فضيحة "كامبريديج أناليتيكا"، مخففة في الوقت نفسه من قدرتهم على الاستفادة ماديا من وجودهم على الشبكة.