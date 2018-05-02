"فيسبوك مسنجر" يطلق أداة للواقع المعزز وأخرى للترجمة الفورية

أعلنت شركة "فيسبوك" عن تطوير أدوات جديدة للعلامات التجارية والمستخدمين العاديين على منصة "مسنجر" لرفع كفاءة العمل مثل قدرة العلامات التجارية على استخدام الواقع المعزز لعرض منتجاتها، وإطلاق ميزة الترجمة الفورية اعتماداً على المساعد الذكي M.

ميزة الواقع المعزز في "مسنجر"

من خلال هذه الميزة يمكن للشركات الكبيرة والصغيرة الاستفادة من منصة تأثيرات الكاميرا Camera Effects Platform من أجل دعم منتجاتهم بتقنية الواقع المعزز بسهولة، مما يجعل العالمين الافتراضي والمادي أقرب إلى بعضهما البعض. لذلك عندما يتفاعل شخص ما مع نشاطك التجاري في "مسنجر" يُمكنك مطالبته بفتح الكاميرا التي ستدعم تأثيرات وفلاتر الواقع المعزز الجديدة لإظهار المنتج المعروض بطريقة جذابة أو مشاهدة كيف سيبدو في المنزل إذا كان قطعة أثاث أو ديكور، أو كيف سيبدو عليك قبل شرائه في حالة كون المنتج قطعة ملابس.

وبذلك سيعمل دمج تأثيرات الواقع المعزز في رسائل "مسنجر" على حل مشاكل حقيقية تواجه الأشخاص الذين يقومون بالتسوق عبر الإنترنت.

"فيسبوك" أعلنت أيضاً أن هناك شركات كثيرة ستستخدم هذه الميزة في عرض منتجاتها فور إطلاقها وهم: أسوس وكيا ونايكي Nike وسيفورا Sephora، فعلى سبيل المثال ستسخدم أسوس هذه الميزة في عرض هواتفها الجديدة لتقديم نظرة أعمق على ميزات الهاتف والوظائف.

الترجمة الفورية اعتمادًا على المساعد الذكي إم "M Translation"

هذه الميزة ستوفر الترجمة الفورية للمشترين والبائعين في السوق أو ما يعرف باسم Marketplace الموجود بموقع "فيسبوك" ليكونوا قادرين على التواصل عبر اللغات المختلفة مع اقتراحات المساعد الذكي M للترجمة.

الآن عندما يتلقى الأشخاص المتصلون من خلال Marketplace رسالة بلغة مختلفة عن لغتهم الافتراضية في مسنجر فسوف يسألهم المساعد الذكي M عما إذا كانوا يريدون ترجمة الرسالة. وستكون الترجمة من الإنجليزية إلى الإسبانية (والعكس) متاحة في محادثات السوق Marketplace التي تجري في الولايات المتحدة.