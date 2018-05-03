مكالمات فيديو جماعية من إنستغرام.. وفلاتر "واقع معزز"

كشف مارك زوكربيرغ، خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر فيسبوك للمطورين F8 الذي أقيم في مدينة سان فرانسيسكو، عن اختبار منصة انستغرام حالياً لميزة #مكالمات_الفيديو الجماعية والتي سيتم طرحها عالمياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبفضل هذه الميزة، سيمكن لمستخدمي #انستغرام إجراء دردشة بالفيديو مع عدد من أصدقائه داخل مجموعة صغيرة. لكن لم يتم تحديد أقصى عدد للأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في دردشة الفيديو حتى الآن.

لبدء محادثة فيديو، ما عليك سوى النقر على أيقونة الكاميرا التي تم تغيير مكانها إلى أعلى أيقونة بدء المحادثات المباشرة، لتطلق دردشة مع شخص واحد أو مع مجموعة صغيرة. ويمكنك الاستمرار في المحادثة إذا أردت. وستتمكن أيضاً من تصغير نافذة الفيديو ومتابعة الدردشة أثناء إجراء أشياء أخرى على التطبيق.

وبفضل التحديث الجديد لانستغرام، بات بإمكانك مشاركة ملصق أغنيتك المفضلة على سبوتيفاي Spotify مع رابطها على قصصك في انستغرام مباشرةً، وتحميل اللقطات الحركية من كاميرات غو برو GoPro مباشرةً إلى القصص أو الرسائل المباشرة.

فقط اضغط على زر "المشاركة" في تطبيق Spotify أو GoPro ويتم سحب المحتوى الخاص بك مباشرة إلى كاميرا انستغرام. من هناك يمكنك تعديل قصتك ونشرها على حسابك أو إرسالها عبر الرسائل المباشرة.

من جهة أخرى، تمثل الفلاتر والملصقات جزءا مهما في استخدام التطبيق، وبناء عليه أعلن انستغرام عن دعمه لمنصة مؤثرات كاميرا الواقع المعزز لتمكين المستخدمين من إضافة فلاتر ووجوه مختلفة وملصقات وتأثيرات نصية إلى صورهم وقصصهم. وإذا شاهدت "تأثيراً" جديداً في قصة حساب تتابعه، بات بإمكانك تجربته من خلال الزر الجديد “Try it on”.