بعد خلل.. تويتر يستنفر: غيروا كلمات السر

حثت شركة #تويتر مستخدميها، الذين يفوق عددهم 330 مليوناً، على تغيير كلمات السر لحساباتهم بعد أن تسبب خلل فني في كشف بعضها في صورة نصوص مقروءة على شبكتها الداخلية للكمبيوتر، بدلاً من إخفائها بموجب عملية تعرف باسم "الهاشينغ".



وكشفت الشركة عن المشكلة في منشور وسلسلة من التغريدات بعد ظهر الخميس، قائلة إنها عالجت المشكلة وإن تحقيقاً داخلياً توصل إلى عدم وجود ما يشير إلى أن كلمات السر التي كشفت تعرضت للسرقة أو إساءة الاستخدام من أفراد داخل الشركة، لكنها حثت كل مستخدميها على تغيير كلمات سرهم "من باب الاحتياط".

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ — Twitter Support (@TwitterSupport) May 3, 2018

وقال الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، في تغريدة: "لقد عالجنا الثغرة وليس لدينا ما يشير إلى حدوث اختراق أو سوء استغلال من أي شخص... لكن ومن باب الاحتياط قوموا بتغيير كلمات السر في كل الأجهزة التي استخدمت فيها كلمات السر هذه".



ولم تذكر الشركة عدد كلمات السر التي تأثرت، إلا أن مصدراً ذا صلة برد فعل الشركة قال إنه عدد "كبير" وإن كلمات السر ظلت مكشوفة "عدة أشهر".

ويأتي الكشف عن هذا الأمر في الوقت الذي يفحص فيه نواب وهيئات تنظيمية حول العالم الطريقة التي تقوم بها الشركات بتخزين وتأمين بيانات العملاء بعد سلسلة وقائع تتعلق بأمن البيانات لدى إكويفاكس وفيسبوك وأوبر تكنولوجيز.



وسيبدأ الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الشهر الحالي تنفيذ قانون صارم جديد للخصوصية يدعى اللائحة العامة لحماية البيانات والذي يفرض غرامات باهظة على منتهكيه.



واكتشفت تويتر الثغرة قبل أسابيع قليلة وأبلغت بها بعض المنظمين، بحسب المصدر، الذي قال إنه ليس مصرحاً له مناقشة المسألة علناً.



وقالت مدونة تويتر: "نحن آسفون لحدوث هذا الأمر".



كما نصحت الشركة مستخدميها باتخاذ تدابير احتياطية لضمان سلامة حساباتهم، وذلك بتغيير كلمة السر وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية لمنع تعرض حساباتهم للاختراق.