غوغل تجدد خدمة أخبارها.. وتصميم جديد في الأفق

تعمل غوغل على تجديد خدمة "أخبار غوغل" Google News عبر حصولها على تصميم جديد يتضمن عناصر من تطبيق "الصحف والمجلات" Google Newsstand ويوتيوب. ومن المتوقع أن يكشف عملاق البحث عن التصميم الجديد الأسبوع المقبل في مؤتمر المطورين Google I/O 2018. وتشير المصادر إلى أن غوغل تجري في الآونة الأخيرة محادثات مع الناشرين حول التغييرات الوشيكة.

ووفقاً للمعلومات، فإن التغييرات الجديدة تعمل على دمج العديد من ميزات غوغل في منتج واحد. ويقول أحد المديرين التنفيذيين الذين تم إطلاعهم على الخطط: “إنه دمج لجميع الطرق التي يمكنك بها التفاعل مع الأخبار على غوغل، إذ هناك الكثير من خدمات غوغل التي تجد فيها الأخبار، وما تحاول الشركة تحقيقه هو جعلها جميعاً تحت علامة تجارية واحدة”.

وتتجه الشركة إلى دمج خدمة الأخبار Google News مع تطبيق الصحف والمجلات Google Newsstand وقسم الأخبار في يوتيوب، على أن يتم استخدام تقنية AMP، وهو المعيار الذي يستخدمه الناشرون للتأكد من تحميل مقالاتهم بسرعة على منصة غوغل. ومن المتوقع أن يتم إغلاق تطبيق Google Newsstand كجزء من إعادة تصميم خدمة الأخبار.

في المقابل، ستحصل خدمة الأخبار Google News على تطبيق جديد، كما سيتم تطبيق التغييرات على موقع الويب والنسخة المحمولة ونسخة سطح المكتب أيضاً.

ووفقاً لجايسون كينت، الرئيس التنفيذي لمنظمة Digital Content Next غير الربحية المهتمة بتطوير البحوث وصناعة المحتوى الرقمي، فإن جهود غوغل لتحسين منتجاتها الإخبارية يمكن أن يشكل نقطة إيجابية في هذا المجال الذي تحتاجه الشركة.

وتحاول صناعة الأخبار اكتشاف كيفية تحقيق الأرباح نظراً إلى أن المزيد من القراء يجدون المحتوى عبر غوغل وفيسبوك وآبل وغيرها من المنصات، حيث التقى خلال الأسبوع الحالي مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، بالعشرات من المديرين التنفيذيين لوسائل الإعلام لمناقشة خفض عدد الزيارات إلى مواقعهم على الويب، إذ بدأت الشبكة الاجتماعية بإظهار مشاركات أقل من الناشرين.

وتوفر غوغل 10 مليارات نقرة لمواقع الناشرين على الإنترنت كل شهر. وخلال العام الماضي، ألغت الشركة سياسة “أول نقرة مجاناً” التي سمحت بالوصول إلى المقالات المدفوعة عبر البحث، وأوضحت أنها تعمل على مجموعة من الأدوات الجديدة لمساعدة الناشرين في الوصول إلى الجماهير.

وقال فيليب شيندلر، كبير المسؤولين التجاريين في غوغل، في تصريح لصحيفة وول ستريت جورنال: “ندرك حقًا أن الانتقال إلى نظام رقمي للناشرين لم يكن سهلًا”.