فضيحة الخصوصية على فيسبوك أثرت على ربع المستخدمين

أفاد استطلاع لرويترز/إبسوس نشر اليوم الأحد، أن معظم مستخدمي شركة #فيسبوك في الولايات المتحدة ما زالوا مخلصين للشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم على الرغم من فضيحة الخصوصية التي ظهرت على السطح في الآونة الأخيرة، وأوضح الاستطلاع أن ربع المستخدمين فقط قلصوا استخدامهم للشبكة أو امتنعوا عن ذلك نهائيا.

وتبين مؤخرا أن شركة للاستشارات السياسية جمعت معلومات عن ملايين الحسابات في فيسبوك دون إذن من أصحابها.

وتعرضت فيسبوك لضغوط من جهات تنظيمية ومدافعين عن الخصوصية ومساهمين منذ أن أعلنت في مارس/ آذار أن شركة #كمبردج_أناليتيكا للاستشارات السياسية حصلت دون وجه حق على بيانات شخصية عبر تطبيق للاختبارات متصل بفيسبوك. ولمدة يومين، استجوب نواب أميركيون مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك بشأن انتهاك خصوصية المستخدمين.

ويضاف استطلاع رويترز/إبسوس إلى مؤشرات أخرى تفيد أن فيسبوك لم يتضرر بالفضيحة بخلاف بعض البلبلة.

وخلص الاستطلاع الإلكتروني الذي جرى على مستوى الولايات المتحدة في الفترة بين 26 و30 أبريل/نيسان إلى أن حوالي نصف مستخدمي فيسبوك في البلاد قالوا إنهم لم يغيروا استخدامهم للموقع، فيما قال ربع المستخدمين إنهم أصبحوا يستخدمون فيسبوك أكثر.

وذكر باقي المشاركين أنهم قرروا في الآونة الأخيرة الحد من استخدامهم لفيسبوك أو كفوا عن استخدامه أو حذفوا الحساب الخاص بهم.

ومن بين المشاركين البالغين أفادت نسبة 64 بالمئة أنهم يستخدمون فيسبوك مرة واحدة على الأقل يوميا أي أقل قليلا من نسبة 68 بالمئة، وعبرت عن الرأي نفسه في استطلاع للرأي أجري في أواخر مارس/ آذار أي بعد فترة قصيرة من الكشف عن نشاط كمبردج أناليتيكا.

وقال مايكل باتشر، وهو محلل في شركة "ودبوش سيكيوريتيز"، إن من حسن حظ فيسبوك أن البيانات لم تستخدم إلا في الدعاية السياسية ولم تستغل في أغراض شنيعة.

وأضاف: "لم أقرأ حتى الآن أي معلومات تفيد بأن شخصا تضرر بسبب الخرق".



وامتنعت فيسبوك عن التعليق. واعتذر المسؤولون عن جمع البيانات وتعهدوا بتحرٍّ إن كانت شركات أخرى قد جمعت بيانات مستخدمين للموقع، كما قلصوا كمية البيانات المتوفرة لمطوري تطبيقات مشابهة.

وأشار استطلاع الرأي إلى أن المزيد من مستخدمي فيسبوك أكدوا أنهم أصبحوا يعرفون كيف يمكنهم حماية معلوماتهم الشخصية على الموقع مقارنة بمنصات أخرى للتواصل الاجتماعي مثل سنابشات و #انستغرام وبينترست وتامبلر.

وأجري استطلاع رويترز/إبسوس إلكترونيا باللغة الإنجليزية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وجمع أجوبة من 2194 بالغا بينهم 1938 مستخدما لفيسبوك.