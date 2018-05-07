انتبه! رسالة واتساب قادرة على قفل هاتفك

كم ضحكنا على مستخدمي #آيفون عندما وجدنا أن حرفا هنديا واحدا كان قادرا على قفل هواتفهم الذكية، ولكن يبدو أن المشكلة قد عادت من جديد في شكل رسالة تسافر عبر العالم عبر تطبيق #واتساب قادرة على قفل هاتفك الذكي تمامًا ويرجع سبب هذا الانهيار إلى خطأ في نظام #أندرويد، ويأتي نص رسالة واتساب كما يلي:

في الواقع قد تعمل الرسالة حتى على تطبيقات المراسلة الأخرى، ولا تتعلق المشكلة بعلة في واتساب ولكن بالطريقة التي يتعامل بها نظام أندرويد مع النص.

لماذا تقفل رسالة واتساب هذه هاتفك الذكي؟

على الأرجح لا يوجد رمز تعبيري إذا تم الضغط عليه قادرًا على قفل الهاتف الذكي، لكن تحتوي هذه الرسالة فعليًا على أحرف مخفية “حوالي 2000 حرف”، وعند الضغط على الرسالة يتم حظر التطبيق وفي أسوأ الحالات يتم قفل الهاتف الذكي بأكمله.

يبدو أن أقوى الهواتف الذكية من أحدث جيل يمكن أن تنجو من الهجوم عن طريق التعلق في تطبيق المراسلة لبضع ثوانٍ فقط ثم الإغلاق بطريقة شاذة، أما إذا كان لديك هاتف ذكي قديم فسوف تواجه قفلًا كليًا لجهازك.

سبب المشكلة هو أحرف غير مرئية يتم استخدامها عادةً لتحديد ما إذا كان يجب عرض النص من اليسار إلى اليمين أو اليمين إلى اليسار، هذه الحروف تستخدم عادة في لغات مثل العبرية أو العربية، وفي حد ذاتها هذه اللغات ليس لديها مشكلة مع نظام أندرويد، وهو قادر على التعامل معها دون مشاكل حتى في نفس النص.

ويحدث خطأ عندما يقوم مزيج غريب من هذه الأحرف بتغيير اتجاه النص بشكل متكرر مئات ومئات المرات، والغريب أن نظام أندرويد قادر على عرض الرسالة دون مشاكل، ولكن سبب العطل هو المحرك الذي يتعامل مع اختيار النص، وسيؤدي النقر على الرسالة في أي مكان إلى تنشيط اختيار النص عن طريق تعطل التطبيق أو الهاتف الذكي، ولا تهم هذه المشكلة واتساب لكن أندرويد هو المقصود.

لتجنب المشكلة ببساطة لا تنقر على الرسالة وقم بحذفها على الفور، كما أن مجرد الحصول على النص ليس له أي تأثير ولن يؤدي إلى تعطيل تطبيق واتساب أو هاتفك.