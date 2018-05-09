سباق الكاميرات.. هل تفاجئ آبل محبي آيفون في 2019؟

صدمت شركة هواوي الصينية عالم الهواتف المحمولة من خلال إطلاقها هاتفها الرائد Huawei P20 Pro الذي تضمن ثلاث كاميرات خلفية، ومن الواضح أن مثل هذه الخطوة لا يمكن تجاهلها من قبل المنافسين في السوق، بما في ذلك شركة آبل، التي يبدو أنها تفكر في تقليد هذا الأمر، بحيث إنها أصبحت مستعدة في نهاية المطاف لاتخاذ الخطوة التالية فيما يتعلق بالكاميرات.

ووفقاً لمذكرة بحثية من المحلل جيف بو، من شركة يوانتا سيكيوريتيز، نشرتها صحيفة تايباي تايمز فإنه من المرجح أن تطلق آبل على الأقل هاتفاً واحداً جديداً يتضمن كاميرا خلفية ذات عدسة ثلاثية في النصف الثاني من العام المقبل.

ويزعم التقرير أيضاً أن هاتف iPhone X Plus الذي سوف ينضم إلى تشكيلة هذا العام التي تضم إلى جانب ذلك هاتف iPhone X ونموذج هاتف iPhone LCD سيكون له حجم مشابه لهاتف iPhone 8 Plus.

وقد تؤدي إضافة عدسة ثالثة إلى تمكين ميزة التكبير البصري بقدرة 3X على جهاز آيفون للمرة الأولى، ما يتيح للمستخدمين تكبير الصورة ضمن عدسة الكاميرا بنسبة تصل إلى 3 أضعاف دون التأثير الضبابي على الجودة كالتكبير الرقمي، وللمقارنة فإن نماذج iPhone 7 Plus و iPhone 8 Plus و iPhone X تتميز بميزة التكبير البصري بقدرة 2x.

تجدر الإشارة إلى ظهور تقرير من الصين خلال الشهر الماضي نشرته صحيفة" إيكونومك ديلي نيوز" يتحدث عن خطط شركة آبل فيما يتعلق بكاميرات أجهزة آيفون، والذي أشار إلى أن جهازاً واحداً على الأقل من تشكيلة أجهزة آبل لعام 2019 سوف يتضمن كاميرا خلفية ثلاثية العدسة مع تصميم عدسات 6P وقدرة تكبير تصل إلى 5X وعدسة واحدة على الأقل بدقة 12 ميغابيكسل.