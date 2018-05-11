هكذا تحصل على جميع أصوات مساعد "غوغل" الجديدة

أعلنت شركة "غوغل" أن المستخدمين سيتمكنون قريباً من الاختيار من بين 6 أصوات جديدة في مساعد "غوغل" بما في ذلك صوت John Legend، ويتم تشغيل هذه الأصوات الجديدة بواسطة WaveNet، وهي عبارة عن مركب صوتي قائم على الذكاء الاصطناعي.

تتيح WaveNet لمساعد "غوغل" محاكاة المفردات بالكامل دون الحاجة إلى الكثير من التسجيلات البشرية الفعلية، حيث سيسمح هذا لهم بتحويل الأصوات الشعبية بسهولة أكبر، مثل John Legend، وربما آخرين في المستقبل، وإذا كنت قد سئمت من صوت الروبوت التجريبي القياسي من مساعد "غوغل"، فستسرّك معرفة أنه يمكنك تغييره الآن، إليك الطريقة.

افتح تطبيق مساعد "غوغل" على جهاز أندرويد أو iOS، ثم قم بالنقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة ومن ثم انتقل إلى الإعدادات ثم اتجه إلى التفضيلات بعد ذلك اتجه إلى مساعد الصوت، هناك يمكنك الاختيار من بين جميع الأصوات الثمانية المتاحة حالياً ويمكنك معاينة كل صوت منها عن طريق النقر على رمز مكبر الصوت على يسار كل خيار.

سوف يكون الصوت الذي تحدده في هذه القائمة هو الصوت الذي يتم تشغيله عند استخدام مساعد "غوغل" على جهاز أندرويد أو iOS، وكذلك على مكبرات صوت "غوغل هوم"، ويعمل هذا التحديد الصوتي مع عدة مستخدمين، لذلك يمكن لكل مستخدم في المنزل اختيار تفضيل صوت مختلف.

وإذا كنت لا ترى هذه التحديدات الصوتية متاحة، فيجب عليك التأكد من تحديث تطبيق مساعد "غوغل" وحاول فرض إيقاف التطبيق إن أمكن، إذا لم ينجح ذلك، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تصبح الأصوات الجديدة متاحة للجميع، لأن هذه التحديثات تطرح في بعض الأحيان على مراحل.

من المهم ملاحظة أن صوت John Legend غير متاح بعد، إلا أن "غوغل" تقول إنه سيتم طرحه بشكل منفصل في وقت لاحق من هذا العام، وبناءً على إعدادات اللغة، قد لا تتوفر الأصوات الإضافية على أجهزتك.

وقد يصبح مساعد "غوغل" أكثر ذكاءً وذلك بفضل تكنولوجيا تسمى Duplex، يتم طرحها قريباً في إصدار محدود، مما يجعلك تعتقد أنك تتحدث إلى شخص حقيقي.