سامسونغ تطلق هاتفين جديدين.. وهذه ميزاتهما

كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات عن هاتفيها الجديدين Galaxy A6 و+Galaxy A6 اللذين يجمعان بين الراحة اليومية والتصميم الأنيق مع كاميرا متطورة لمنح المستخدمين طريقة أكثر خصوصية للتعبير عن أنفسهم.

وقال جون هو بارك، نائب رئيس التخطيط العالمي للمنتجات – وحدة الاتصالات المتنقلة في شركة سامسونغ للإلكترونيات: "نحن في سامسونغ ملتزمون بتزويد عملائنا بأفضل تجربة استخدام للهواتف الذكية على الإطلاق مع ضمان تلبية احتياجاتهم فيما يتعلق بالوظائف العملية. ويعتمد تصميم هاتفي Galaxy A6 و+Galaxy A6 على إرث سامسونغ المميز فيما يتعلق بتطوير هواتف ذكية تجمع بين مزايا الراحة اليومية مع خصائص كاميرا متقدمة تتيح للمستخدمين التقاط صور لأجمل اللحظات وتخصيصها ومشاركتها والتعبير عن أنفسهم بطرق جديدة كلياً".

المزايا والمواصفات

يتميز الهاتفان الجديدان بكاميرا أمامية وخلفية متطورة مع تصميم نحيف وأنيق إضافة إلى شاشة العرض اللامتناهية المتميزة من سامسونغ. وتتوفر سلسلة Galaxy A الجديدة بأربعة ألوان أنيقة، وهي الأسود والذهبي والأزرق واللافندر.

ومع الكاميرا الأمامية والخلفية المتطورة في الهاتفين، بات بإمكان المستخدمين التقاط صور رائعة أو صور شخصية بشكل سلس في أي وقت. وبفضل احتوائهما على ضوء فلاش قابل للتعديل من نوع LED، يمكن لمستخدمي Galaxy A6 و+Galaxy A6 الاستمتاع بالتقاط صور شخصية (سيلفي) بشكل واضح في جميع الأوقات. وبفضل العدسات ذات الفتحة المنخفضة بالكاميرا الخلفية، يمكن للمستخدمين التقاط صور واضحة في ظروف الإضاءة المنخفضة، دون المساومة على جودة الصورة.

ويمكن للكاميرا المزدوجة في هاتف +Galaxy A6 تعزيز جودة الصور واللحظات المميزة في وضع التركيز الحي أو المباشر Live Focus، ما يعني أن بإمكان المستخدمين التحكم بعمق المجال وتأثير bokeh قبل وحتى بعد التقاط الصورة. ويمكن للمستخدمين إثراء صورهم باستخدام أنماط خلفية فريدة بمجموعة من الأشكال المتنوعة.

ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة صوت محيطي غامر لمشاهدة الأفلام والموسيقى وأكثر مع مكبرات الصوت التي تدعمها تقنية الصوت المحسّن Dolby Atmos. ويوفر الهاتفان مجموعة متنوعة من مزايا الصوت بدءاً من المستويات المرتفعة إلى المستويات المنخفضة، مع درجة وضوح عالية وتفاصيل واقعية للحصول على تجربة صوتية أكثر متعة وإثارة. ويمكن للمستخدمين اختيار تشغيل تأثير تقنية Dolby Atmos لتحويل الصوت ليستمتعوا بتجربة صوت محيطي مثالية.

ويواصل هاتفا Galaxy A6 و+Galaxy A6 وضع معايير جديدة من التميز لتجربة المشاهدة مع شاشة العرض اللامتناهية من سامسونغ التي تتعدى حدود الإطار الخارجي للهاتف وتتميز بنسبة عرض مذهلة تبلغ 18.5:9 . تم تصميم منحنيات الشاشة والإطار المعدني لتعزيز قوة تحمل الهاتف وسهولة حمله فضلاً عن أناقته.

ويجمع الهاتفان، اللذان تم تزويدهما بوظائف عملية عديدة لتعزيز سهولة الاستخدام، بين العديد من الميزات المبتكرة التي تشتهر بها هواتف سامسونغ، بما في ذلك مستويات الأمان والتوثيق العالية من خلال ميزتا التعرف على الوجه وماسح بصمات الأصابع للحصول على طريقة سريعة وسهلة لإلغاء قفل الجهاز.

ويجعل كلا الهاتفين مفهوم تعددية المهام أكثر سرعة وسهولة عبر تطبيق اقتران التطبيقات App Pair، وذلك من خلال الاستفادة من شاشة العرض الكبيرة للسماح للمستخدمين باستخدام تطبيقين اثنين بنفس الوقت. ويمكن للمستخدمين من خلال استخدام ميزة العرض الدائم Always on Display، الحصول على المعلومات بسرعة دون الحاجة إلى إلغاء قفل هواتفهم، ما يوفر عليهم الوقت وشحن البطارية.

ويدعم هاتفا Galaxy A6 و+Galaxy A6 أيضاً خاصية المساعد الصوتي Bixby الذي يساعد المستخدمين على انجاز مجموعة من المهام اليومية بطرق أكثر ذكاءً.