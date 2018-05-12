شاهد هذا الروبوت الذكي كيف يسلك طريقه بسلام ودقة

قامت شركة "بوسطن ديناميكس" الأميركية بتصميم روبوت قادر على المشي لمسافات طويلة وصعود السلالم، ويعرف كيف يختار طريقه بسلام ودقة.

"بوسطن ديناميكس" هي شركة خاصة، مقرها في والثام بولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة، ومعروفة بأنشطتها واختراعاتها في مجال الروبوت، والروبوتات ذات الاستعمال العسكري.

ويظهر فيديو نشرته الشركة الروبوت الجديد وهو يمشي لمسافات طويلة داخل بناية وخارجها، ويعرف كيف يصل بسهولة وعبر الأبواب والسلالم.

ويساعد هذا الروبوت في عمليات نقل الأغراض ويمكن إرساله لمسافة ما لحمل أو الإتيان بغرض معين، كما يمكن أن يخدم في الحروب.

قبل الاختبار، يتم تحريك الروبوت عبر الموقع، حتى يتمكن من رسم خريطة للمساحة باستخدام البيانات المرئية من الكاميرات المثبتة على الأمام والخلف والجانبين للروبوت.

ومن ثم أثناء التشغيل الذاتي، يكون له ترجمة الخريطة التي تم تخزينها ليتحرك بسهولة جداً.

وقد أطلق عليه اسم SpotMini "سبوت ميني"، وهو يتمتع بالقدرة على التركيز واكتشاف العقبات في الطريق ليتم تحاشيها باستشعار عالٍ.

وبمجرد أن يتم الضغط على "Go" يكون قد بدأ الانطلاق.

وهو يشبه كلبا ذكيا يفهم المكان ويتعود عليه ولا يصطدم بأي جدار أو غرض في الطريق أمامه.