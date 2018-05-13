تويتر يكشف: 22٪ زيادة سنوية بالتغريدات في رمضان

أصدر موقع التواصل الاجتماعي #تويتر نتائج أبحاثه حول #رمضان_2017، تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان 2018.

وكانت الدراسات قد اختارت 3 أسواق رئيسية لتبحث فيها، وهي: السعودية، والإمارات، ومصر.

وأوضحت تلك الدراسات سلوك مستخدمي تويتر خلال شهر #رمضان_2017، وكذلك اتجاهات المستخدمين خلال شهر #رمضان_2018، حيث تقدم رؤى للعلامات التجارية المهتمة بالانخراط مع جماهير مختلفة.

من جهة أخرى، أسهم تويتر في تعزيز ربط المستخدمين بالمحتوى والأشخاص المفضلين لهم، خاصة خلال شهر رمضان حيث يلجأ المستخدمون إلى المنصة لمشاركة التحديثات في الوقت الفعلي، والبحث عن النصائح وأفضل الممارسات والتفاعل مع صناع المحتوى المفضلين لهم ومشاهدة العروض الحية.

وتعليقًا على النتائج، قال بنجامين أمبين، المدير العام لتويتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "أظهرت أبحاثنا ودراساتنا زيادة هائلة في تفاعل المستخدمين. ففي رمضان 2017، ارتفع استخدام تويتر في محادثات حول شهر رمضان إلى 118 مليون محادثة عالميا، منها 54 مليون محادثة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها. كما سجلت المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 88٪ في حجم التغريدات مقارنةً بعام 2016".

وعلى المستوى العالمي، قضى الأشخاص وقتًا أطول على المنصة بنسبة 10٪ من المدة التي ينشط فيها المستخدمون بالعادة، كذلك شاهد الأشخاص المزيد من مقاطع الفيديو بنسبة 17٪.

وزادت التغريدات بنسبة 18٪، كذلك ظهرت زيادة بالمشاركة والتفاعل خلال شهر رمضان ووصلت زيادة إعادة تغريد التغريدة إلى 9% .

وتصل المحادثات في يوم عادي من رمضان على تويتر إلى الذروة في وقت متأخر من الليل، ثم تعود حيويتها بعد الإفطار.